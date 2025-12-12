الەمدە تۇماۋدىڭ جاڭا تولقىنى: ەرەكشە مۋتاتسيالانعان ىندەت قاۋىپتى بولىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ ونداعان ەلىندە تۇماۋدىڭ جاڭا تولقىنى تىركەلدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ماۋسىمداعى اۋرۋلاردىڭ باسىم بولىگى H3N2 ۆيرۋسىنىڭ بۇرىن سيرەك كەزدەسكەن، قاۋىپتى ك سۋبكلاستەرىندەگى جاڭا مۋتاتسيالانعان شتامىمەن بايلانىستى، دەپ حابارلايدى BBC News.
العاش رەت اۆستراليا مەن جاڭا زەلانديادا انىقتالعان ۆيرۋس كەيىن جاپونيا مەن ۇلى بريتانيادا جاپپاي تارالىپ، قازىر الەمنىڭ 30 دان استام مەملەكەتىندە تىركەلىپ وتىر. بۇرىن بۇل شتامم تىم سيرەك كەزدەسكەندىكتەن، حالىقتىڭ وعان قارسى يممۋنيتەت دەڭگەيى جەتكىلىكسىز.
ۇلى بريتانيادا عانا ءار اپتا سايىن مىڭداعان ناۋقاس اۋرۋحاناعا تۇسۋگە ءماجبۇر بولعان.
ۆيرۋسولوگتار تۇماۋ ۆيرۋسى ۇنەمى وزگەرىپ وتىراتىنىن ايتادى. ادەتتە مۋتاتسيالار ۇساق ءارى باياۋ جۇرەدى، الايدا H3N2 شتامىندا بىردەن جەتى مۋتاتسيا بايقالعان.
كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتى پاتوگەندەر ەۆوليۋتسياسى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى دەرەك سميت بۇل شتاممنىڭ الەم بويىنشا جاپپاي تارالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
جاڭا شتامم قانشالىقتى قاۋىپتى؟
ساراپشىلار سيمپتومدار كلاسسيكالىق تۇماۋدان ايتارلىقتاي اۋىر بولماۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. يممۋنيتەتتىڭ تومەندىگىنە بايلانىستى جۇقتىرۋ دەڭگەيى وتە جوعارى بولادى.
ناۋقاستاردا قىزۋ، دەنە اۋرۋى، شارشاۋ بايقالادى، ال قارتتار مەن سوزىلمالى اۋرۋى بار ادامدار ءۇشىن ۆيرۋس قاۋىپتى.
«مۇنداي ۆيرۋستى كوپتەن بەرى كورمەدىك. ديناميكاسى ەرەكشە. ۋايىم بار، ءبىراق دۇربەلەڭگە تۇسۋگە بولمايدى»، - دەدى ۇلى بريتانياداعى دۇنيەجۇزىلىك تۇماۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى نيكولا ليۋيس.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە:
جاڭا ىندەت - بىرتىندەپ باستالادى، مۇرىن بىتەلۋى مەن تاماق اۋرۋى ءتان.
تۇماۋ - كۇرت باستالادى، قىزۋ، دەنە اۋرۋى، بۇلشىقەت السىزدىگى بايقالادى.
كوۆيد - تۇماۋعا ۇقساس، ءبىراق ءجيى ءيىس پەن ءدام سەزۋ جوعالۋى، قاتتى تاماق اۋرۋى جانە اسقازان- ىشەك بۇزىلىسى قاتار ءجۇرۋى مۇمكىن.
قالاي قورعانۋعا بولادى؟
ساراپشىلار ۆاكسيناتسيا ەڭ ءتيىمدى قورعانىس ءادىسى ەكەنىن ايتادى. قازىرگى ۆاكسينالار جاڭا شتامعا تولىق سايكەس كەلمەۋى مۇمكىن، ءبىراق «از دا بولسا قورعانىس بولادى» دەيدى ماماندار.
وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى كريستوف فرەيزەر ۆاكسينا بيىل تولىق سايكەس كەلمەگەنىمەن، اۋىر سيمپتومداردى جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەتىنىن ايتتى.
ماماندار كارانتيندىك شارالاردىڭ دا ماڭىزىن اتاپ ءوتتى: جاپونيا مەن انگليادا كەيبىر مەكتەپتەر ۋاقىتشا جابىلعان.
ۇلى بريتانيا اۋرۋحانالارىندا جۇكتەمە ارتتى
ۇلى بريتانيادا جەلتوقساننىڭ العاشقى اپتاسىندا كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 2660 ادام تۇماۋمەن اۋرۋحاناعا تۇسكەن. بۇل - قاراشانىڭ سوڭىمەن سالىستىرعاندا 1,5 ەسە ارتىق.
دارىگەرلەردىڭ بولجامىنشا، 14-جەلتوقسانعا قاراي تاۋلىكتىك كورسەتكىش 5-8 مىڭ ادامعا جەتۋى مۇمكىن. قازىرگى رەكورد - 5400 ناۋقاس (ماۋسىمدىق تۇماۋ كەزىندە).
ەلدىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىندە اۋرۋ ءوسىمى بايقالىپ، كوپتەگەن اۋرۋحانالار مەن مەكتەپتەردە ماسكا تاعۋ مىندەتتى ەتىلگەن.