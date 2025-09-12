الەمدە تۇڭعىش جاساندى ينتەللەكت-مينيستر البانيادا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - البانيادا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى قاداعالايتىن جاساندى ينتەللەكت-مينيستر قىزمەتكە كىرىستى. ول Diella دەپ اتالادى (البان تىلىندە «كۇن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى). بۇل تۋرالى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ەدي راما ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Politico.
رامانىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك تەندەرلەر بويىنشا شەشىمدەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن مينيسترلىكتەردەن Diella-نىڭ قۇزىرىنا بەرىلەدى.
«ناتيجەسىندە البانيا مەملەكەتتىك تەندەرلەرى %100 سىبايلاس جەمقورلىقتان ارىلعان ەلگە اينالادى. بارلىق مەملەكەتتىك قاراجات اشىق ءارى تولىقتاي باقىلاۋدا بولادى. بۇل - عىلىمي فانتاستيكا ەمەس»، - دەدى پرەمەر.
جاساندى ينتەللەكت Diella-نى البان حالقى جاقسى تانيدى. ول قازىردىڭ وزىندە ۇلتتىق ەلەكتروندى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر
جۇيەسى - e-Albania-نى باسقارىپ وتىر.
جاساندى ينتەللەكتتىڭ اۆاتارىندا ءداستۇرلى البان كيىمىندەگى جاس قىز بەينەلەنگەن.