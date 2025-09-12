ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:56, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الەمدە تۇڭعىش جاساندى ينتەللەكت-مينيستر البانيادا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - البانيادا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى قاداعالايتىن جاساندى ينتەللەكت-مينيستر قىزمەتكە كىرىستى. ول Diella دەپ اتالادى (البان تىلىندە «كۇن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى). بۇل تۋرالى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ەدي راما ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Politico.

    Әлемде тұңғыш жасанды интеллект-министр Албанияда тағайындалды
    فوتو: Regnum

    رامانىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك تەندەرلەر بويىنشا شەشىمدەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن مينيسترلىكتەردەن Diella-نىڭ قۇزىرىنا بەرىلەدى.

    «ناتيجەسىندە البانيا مەملەكەتتىك تەندەرلەرى %100 سىبايلاس جەمقورلىقتان ارىلعان ەلگە اينالادى. بارلىق مەملەكەتتىك قاراجات اشىق ءارى تولىقتاي باقىلاۋدا بولادى. بۇل - عىلىمي فانتاستيكا ەمەس»، - دەدى پرەمەر.

    جاساندى ينتەللەكت Diella-نى البان حالقى جاقسى تانيدى. ول قازىردىڭ وزىندە ۇلتتىق ەلەكتروندى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر

    جۇيەسى - e-Albania-نى باسقارىپ وتىر.

    جاساندى ينتەللەكتتىڭ اۆاتارىندا ءداستۇرلى البان كيىمىندەگى جاس قىز بەينەلەنگەن.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
