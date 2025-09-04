ق ز
    الەمدە تالاي قىزىق بار: ماسا جوق جالعىز ەل

    الەمنىڭ كەز كەلگەن جەرىندە ماسا كەزدەسەدى، الايدا عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، يسلانديا - ەرەكشەلىك. قىزىعى، كورشىلەس نورۆەگيا، شوتلانديا جانە ءتىپتى گرەنلانديا ماساعا تولى بولسا دا، يسلانديادا ولار تىرشىلىك ەتە المايدى، دەپ حابارلايدى  Live Science.

    маса, вирус
    فوتو: Freepik.com

    بيولوگتار مۇنىڭ بىرنەشە سەبەبى بار ەكەنىن ايتادى. يسلانديادا كولدەر مەن باتپاقتار جەتكىلىكتى، ءبىراق باستى كەدەرگى - كليمات. ماسا كوبەيۋ ءۇشىن توقتاپ تۇرعان سۋ قاجەت: انالىق جۇمىرتقاسىن سۋعا سالادى، ودان دەرناسىلدەر شىعادى. كانادا نەمەسە سىبىردە دەرناسىلدەر قىستان امان وتەدى، ال ەۋروپادا جۇمىرتقالار توڭبايتىن سۋلاردا قىستاپ شىعادى. ال يسلانديادا كۇز بەن كوكتەمدە كولدەر قايتا-قايتا قاتىپ، قايتا ەريدى. وسىنداي تۇراقسىز جاعداي ماسالاردىڭ دامۋىن ءۇزىپ، دەرناسىلدەر ەرەسەك جاندىككە اينالماي جاتىپ قىرىلادى.

    گەوتەرمالدى بۇلاقتار دا قولايسىز: سۋى تىم جىلى ءارى تۇزدى بولعاندىقتان، ماسا دەرناسىلدەرى ءومىر سۇرە المايدى.

    دەگەنمەن عالىمدار ەسكەرتەدى: كليماتتىڭ وزگەرۋى بۇل تەپە-تەڭدىكتى بۇزۋى مۇمكىن. ازىرگە يسلانديا - جازدا ورماندا سەرۋەندەپ، كول جاعاسىندا دەمالىپ، ماسانىڭ ىزىڭىنان تىنىشتىق تابۋعا بولاتىن بىرەگەي مەكەن.

     

