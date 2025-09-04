الەمدە تالاي قىزىق بار: ماسا جوق جالعىز ەل
الەمنىڭ كەز كەلگەن جەرىندە ماسا كەزدەسەدى، الايدا عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، يسلانديا - ەرەكشەلىك. قىزىعى، كورشىلەس نورۆەگيا، شوتلانديا جانە ءتىپتى گرەنلانديا ماساعا تولى بولسا دا، يسلانديادا ولار تىرشىلىك ەتە المايدى، دەپ حابارلايدى Live Science.
بيولوگتار مۇنىڭ بىرنەشە سەبەبى بار ەكەنىن ايتادى. يسلانديادا كولدەر مەن باتپاقتار جەتكىلىكتى، ءبىراق باستى كەدەرگى - كليمات. ماسا كوبەيۋ ءۇشىن توقتاپ تۇرعان سۋ قاجەت: انالىق جۇمىرتقاسىن سۋعا سالادى، ودان دەرناسىلدەر شىعادى. كانادا نەمەسە سىبىردە دەرناسىلدەر قىستان امان وتەدى، ال ەۋروپادا جۇمىرتقالار توڭبايتىن سۋلاردا قىستاپ شىعادى. ال يسلانديادا كۇز بەن كوكتەمدە كولدەر قايتا-قايتا قاتىپ، قايتا ەريدى. وسىنداي تۇراقسىز جاعداي ماسالاردىڭ دامۋىن ءۇزىپ، دەرناسىلدەر ەرەسەك جاندىككە اينالماي جاتىپ قىرىلادى.
گەوتەرمالدى بۇلاقتار دا قولايسىز: سۋى تىم جىلى ءارى تۇزدى بولعاندىقتان، ماسا دەرناسىلدەرى ءومىر سۇرە المايدى.
دەگەنمەن عالىمدار ەسكەرتەدى: كليماتتىڭ وزگەرۋى بۇل تەپە-تەڭدىكتى بۇزۋى مۇمكىن. ازىرگە يسلانديا - جازدا ورماندا سەرۋەندەپ، كول جاعاسىندا دەمالىپ، ماسانىڭ ىزىڭىنان تىنىشتىق تابۋعا بولاتىن بىرەگەي مەكەن.