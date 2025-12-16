08:35, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الەمدە قانداي جەمىستەر ەڭ كوپ تۇتىنىلادى؟
استانا. قازاقپارات - جەمىستەر - ادام راتسيونىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. ولار ۆيتاميندەر، مينەرالدار مەن كومىرسۋلارعا باي، ءارى دەنساۋلىققا پايدالى ازىق.
گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بانان - الەمدە ەڭ كوپ تۇتىنىلاتىن جەمىس بولىپ سانالادى. ولار الەمدەگى نەگىزگى ازىق-تۇلىكتەر اراسىندا ءتورتىنشى ورىن الادى جانە حالىقارالىق ساۋدا كولەمى بويىنشا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى اراسىندا ءداندى داقىلدار، قانت، كوفە جانە كاكاودان كەيىن بەسىنشى ورىندا تۇر.
ودان كەيىن سيترۋستىق جەمىستەر رەتىندە (اپەلسين، ليمون)، ءجۇزىم جانە قاربىز تۇتىنىلادى. بانان - ەڭ تانىمال جەمىس، ونى جىل سايىن 100 ميللياردتان استام دانا جەيدى.