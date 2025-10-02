الەمدە مۇنايعا سۇرانىس تاۋلىگىنە 378 ميلليون باررەلگە دەيىن ارتادى
استانا. KAZINFORM - الەمدە مۇنايعا سۇرانىس تاۋلىگىنە 378 ميلليون باررەلگە دەيىن ارتادى. بۇل تۋرالى Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا و پ ە ك- ءتىڭ الەمدىك مۇناي نارىعىنا ارنالعان شولۋىن جاريا ەتكەن اتالعان ۇيىمنىڭ مۇناي زەرتتەۋلەرى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بەحرۋز بايكاليزادە ايتتى.
- ەڭ الدىمەن بۇل شولۋ جاھاندىق ەكونوميكالىق جانە ساياسي اۋقىمداعى ايتارلىقتاي بەلگىسىزدىك جاعدايىندا جاسالعان ەستە ساقتاۋ قاجەت. سونىمەن قاتار، بۇل شولۋ ساياساتتاعى ايتارلىقتاي تەندەنتسيالاردى كورسەتەدى. اسىرەسە ا ق ش پەن باسقا دامىعان ەلدەردە نەگىزگى ماقساتتارعا باعىتتالعان تالداۋدان الشاقتاۋ بايقالادى. شولۋ الەم حالقىنىڭ سانى 8,2 ميللياردتان 9,7 ميللياردقا دەيىن وسەدى دەگەن بولجام اياسىندا جاھاندىق وزگەرىستەردى كورسەتەدى. مۇنان بولەك، ۋربانيزاتسيا ەداۋىر وسەدى. بۇل ەنەرگيا رەسۋرستارىنا سۇرانىستىڭ ارتۋىنا اكەلەدى. 2050-جىلى قالالاردا 1,2 ميللياردتان استام ادام تۇرادى دەپ كۇتىلەدى. ە ى د ۇ ەلدەرىندەگى جاھاندىق ەكونوميكا دا شىعىنداردىڭ ارتۋىنا الىپ اكەلەدى، - دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، تەحنولوگيالار دا بىرتىندەپ داميدى. مۇناي بىرتىندەپ ورىن الاتىن پروگرەسس تيىمدىلىكتى ارتتىرىپ، شىعىنداردى ازايتۋعا كومەكتەسەدى. ءبىراق كۇرت تەحنولوگيالىق سەرپىلىستەر كۇتىلمەيدى.
- اتالعان، سونىمەن قاتار تەحنولوگيالىق جانە ساياسي ماسەلەلەردەگى تەندەنتسيالاردى ەسكەرە وتىرىپ، باستاپقى ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلارىنا دەگەن بۇكىل الەمدەگى سۇرانىس كۇنىنە 308 ميلليون باررەلدەن 378 ميلليون باررەلگە دەيىن، ياعني 23 پايىزعا ارتادى. ە ى د ۇ- عا كىرمەيتىن ەلدەردە بۇل سۇرانىس و پ ە ك- كە كىرەتىن ەلدەرگە ايتارلىقتاي تاۋەلدى بولادى جانە ولار 2050-جىلى نەگىزگى قاجەتتىلىكتى ايقىندايدى، - دەدى و پ ە ك وكىلى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2050-جىلعا قاراي ەنەرگەتيكا سالاسىندا مىناداي جاعداي قالىپتاسادى:
- جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى 2050-جىلعا قاراي 13,5 ۇلەسكە جەتەدى؛
- يادرولىق ەنەرگيا دا ساياسي ىقپالدىڭ ارقاسىندا ەداۋىر وسەدى؛
- كومىر سياقتى باسقا ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ ۇلەسى 13 پايىزدىق تارماققا دەيىن تومەندەيدى؛
- جاھاندىق ەلەكتر ەنەرگياسىنا سۇرانىس ارتىپ، ءوسىمدى نەگىزىنەن ءۇي شارۋاشىلىقتارى مەن ونەركاسىپ قامتاماسىز ەتەدى؛
- بارلىق وڭىردە سۇرانىس وسەدى، ءبىراق بۇل ءوسىمنىڭ 75 پايىزى دامۋشى ەلدەرگە تيەسىلى بولادى؛
- ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋدە ەڭ ۇلكەن ءوسىم جەل جانە كۇن سەكىلدى جاڭارتىلاتىن كوزدەر ەسەبىنەن بولادى؛
- تابيعي گاز، سۋ ەلەكتر ستانسيالارى مەن اتوم ستانسيالارى دا ۇلەس قوسادى؛
(9:37) كومىردى بىرتىندەپ شەتتەتۋ ناتيجەسىندە كومىر گەنەراتسياسى 3,2 تۆت/ساعاتقا دەيىن تومەندەيدى؛
- كومىردى ازايتۋ ارقىلى بالامالى ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ ۇلەسى 24 پايىزدان 65,5 پايىزعا دەيىن ارتادى.
فورۋم بارىسىندا «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ كومپانيا ءۇشىن اسا ماڭىزدى باعىتتاردى اتاعان ەدى.