الەمدە مۇناي باعاسى 2022 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك رەكوردتىق كولەمدە 400 ميلليون باررەل مۇنايدى ستراتەگيالىق قورلاردان نارىققا شىعاراتىنىن جاريالاعانىنا قاراماستان، مۇناي باعاسى ءوسىپ وتىر، دەپ حابارلايدى DW.
مۇناي نارىقتارىنداعى شيەلەنىس حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك سارسەنبى كۇنى ستراتەگيالىق قوردى رەكوردتىق دەڭگەيدە بوساتۋ تۋرالى مالىمدەگەننەن كەيىن دە باسەڭدەگەن جوق.
12-ناۋرىز، بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ Brent مۇنايى باررەلىنىڭ باعاسى 101,59 دوللار بولدى - بۇل الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي جوعارى. سول سياقتى امەريكالىق WTI مۇنايى دا قىمباتتادى. سوڭعى كۇندەرى مۇناي باعاسى 2022 -جىلدىڭ جازىنان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.
ورمۋز بۇعازى ۇزاق ۋاقىتقا جابىلىپ قالۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ مۇناي باعاسىن كوپجىلدىق ەڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇر. يران بۇعاز ارقىلى ا ق ش پەن ونىڭ سەرىكتەستەرىنە ءبىر تامشى دا مۇناي وتكىزبەيتىنىن ايتىپ قورقىتتى. الايدا دونالد ترامپ تەگەراننىڭ بۇل ەسكەرتۋلەرىن ەلەمەي وتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي تانكەرلەرى بۇعاز ارقىلى ءجۇرۋىن جالعاستىرۋى ءتيىس. كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ يران بۇعاز سۋلارىن مينالاعانى تۋرالى حابارلامالارىنا ول سەنبەيتىنىن ايتتى. ەنى شامامەن 55 شاقىرىم بولاتىن ورمۋز بۇعازى يران مەن ومان اراسىندا ورنالاسقان جانە حالىقارالىق مۇناي ساۋداسىنداعى ەڭ ماڭىزدى تەڭىز جولدارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك ۇيىمعا مۇشە 32 ەل نارىقتى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن جالپى كولەمى 400 ميلليون باررەل شيكى مۇنايدى نارىققا شىعاراتىنىن مالىمدەدى. بۇل قادام ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسىنا بايلانىستى كۇشەيگەن شيەلەنىس جاعدايىندا قابىلداندى. ا ق ش كەلەسى اپتادان باستاپ شامامەن ءتورت اي ىشىندە 172 ميلليون باررەل مۇناي بوساتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ءبىز مۇنى جاسايمىز، سودان كەيىن قوردى قايتا تولتىرامىز، - دەپ ۋادە بەردى دونالد ترامپ.
ا ق ش-تىڭ ستراتەگيالىق مۇناي قورى اق ءۇيدىڭ مالىمەتىنشە، الەمدەگى ەڭ ءىرى توتەنشە شيكى مۇناي قورى.
بۇل بوساتىلعان قور ورمۋز بۇعازى جابىلعان جاعدايدا بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا دەيىن ونىڭ ورنىن تولتىرا الادى. حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك دەرەكتەرىنە سايكەس، وتكەن جىلى بۇعاز ارقىلى تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 20 ميلليون باررەل مۇناي وتكەن. دەمەك جاريالانعان 400 ميلليون باررەل شامامەن جيىرما كۇندىك ءۇزىلىستى جابۋعا جەتكىلىكتى. الايدا بۇل مۇناي تۇتىنۋشىلارعا تەك بىرنەشە اپتادان نەمەسە ءتىپتى ايلاردان كەيىن عانا جەتۋى مۇمكىن.
سوعىستىڭ سالدارى بۇكىل الەمدەگى تۇتىنۋشىلارعا اسەر ەتىپ وتىر. گەرمانيادا وسى اپتادا ءتىپتى ەڭ ارزان E10 بەنزينىنىڭ ورتاشا باعاسى ليترىنە ەكى ەۋرودان استى. ەل ۇكىمەتى جانارماي بەكەتتەرىنە باعانى كۇنىنە ءبىر رەتتەن ارتىق كوتەرۋگە تىيىم سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ال ا ق ش-تا - الەمدەگى ءىرى مۇناي وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى - جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە 2024 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى باعا تىركەلىپ وتىر. دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىلەردە باعانىڭ ءوسۋىن «يراننىڭ يادرولىق قاتەرىن جويۋ ءۇشىن تولەنەتىن وتە شاعىن باعا» دەپ اتاپ، بۇعان كەلىسپەيتىندەردى «اقىماقتار» دەپ جازدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ ساۋالناماسىنا سايكەس، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارىن امەريكالىقتاردىڭ تەك ءار ءتورتىنشىسى عانا قولدايدى.
ەڭ اۋىر سالدار ازيا ءۇشىن بولۋى مۇمكىن. حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك دەرەكتەرىنە سايكەس، ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن ءار بەس باررەل مۇنايدىڭ تورتەۋى ءدال وسى وڭىرگە باعىتتالادى. مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى كوپتەگەن ازيالىق قور نارىعى، سونىڭ ىشىندە جاپونيانىڭ نارىعى دا تومەندەي باستادى.
تايلاندتا مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە ۇيدەن جۇمىس ىستەۋ، ءىسساپارلاردان باس تارتۋ جانە ليفتىنىڭ ورنىنا باسپالداقتى پايدالانۋ ۇسىنىلدى. ال فيليپپيندە ۇكىمەت مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر ءۇشىن ءتورت كۇندىك جۇمىس اپتاسىن ەنگىزدى.