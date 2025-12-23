الەمدە ەڭ كوپ تاراعان تىلدەر انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - الەم حالقىنىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامى ەڭ كەڭ تارالعان ون ءتىلدىڭ بىرىندە سويلەيدى. ينفوگرافيكادا 1996-جىلى ەڭ كوپ قولدانىلعان تىلدەر مەن 2025-جىلعا قاراي جەتەكشى ورىنعا شىققان تىلدەر ايقىن كورسەتىلگەن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
العاشقى ۇشتىك وزگەرىسسىز قالدى. 1996-جىلى دا، 2025-جىلى دا الەمدەگى ەڭ كەڭ تارالعان تىلدەر قاتارىندا قىتاي ءتىلى (ماندارين)، يسپان جانە اعىلشىن تىلدەرى كوش باستاپ تۇر.
ال بەنگال ءتىلى ءوز ورنىن جوعالتتى. 1996-جىلى ول ءتورتىنشى ورىندا بولعانىمەن، بۇل تىلدە سويلەيتىندەردىڭ سانى 189 ميلليوننان 242 ميلليونعا دەيىن ارتقانىنا قاراماستان، 2025-جىلى بۇل ورىن حيندي تىلىنە بۇيىردى. حيندي ءتىلىن انا ءتىلى سانايتىنداردىڭ سانى وسى جىلدار ىشىندە 182 ميلليوننان 345 ميلليونعا دەيىن وسكەن.
رەيتينگتە ورىس جانە جاپون تىلدەرى ءوز پوزيتسيالارىن ساقتاپ قالدى - ولار تيىسىنشە جەتىنشى جانە سەگىزىنشى ورىنداردا تۇر. ال ەكى ءتىل ۇزدىك وندىقتان شىعىپ قالدى: نەمىس ءتىلى جانە ۋ ديالەكتىسى (قىتاي ءتىلىنىڭ ءىرى ديالەكتىلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى). ولاردىڭ ورنىن پەندجابي (ءۇندىستان مەن پاكىستاندا كەڭ تارالعان) جانە ۆەتنام تىلدەرى باستى.
1996-جىلى الەم حالقى 5,8 ميلليارد ادامدى قۇراسا، سونىڭ 2,55 ميللياردى، ياعني 44 پايىزى - ەڭ تانىمال ون ءتىلدىڭ ءبىرىن انا ءتىلى رەتىندە قولدانعان.
ال 2025 -جىلى جەر شارى حالقى 8,1 ميللياردقا جەتىپ، ون تىلدە سويلەيتىندەردىڭ سانى 3,1 ميلليارد ادامعا ارتتى. دەگەنمەن بۇل كورسەتكىش جالپى حالىقتىڭ شامامەن 38 پايىزىن عانا قۇرايدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن تىلدە سويلەيتىندەر سانى ءوسىپ كەلە جاتقانىمەن، الەمدىك اۋقىمداعى ۇستەمدىگى بىرتىندەپ السىرەي باستادى. بۇل جاھاندانۋ مەن تىلدىك ارتۇرلىلىكتىڭ ارتا تۇسۋىمەن بايلانىستى.