    الەمدە ەڭ كوپ تابىس تاباتىن فۋتبولشىلار انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - قارجى سالاسىنىڭ ساراپشىلارى پورتۋگاليالىق جۇلدىز كريشتيانۋ رونالدۋدى جەر شارىنداعى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن فۋتبولشى دەپ تانىدى.

    ا
    Фото: The Sun

    ول تابىس كولەمى بويىنشا ءوز باسەكەلەستەرىنەن ەكى ەسەدەن دە ارتىق تابادى.

    Forbes مالىمەتىنشە، «ءال-ناسر» كومانداسىنىڭ كاپيتانى جىلىنا شامامەن 280 ميلليون دوللار تابىس تابادى. بۇل ەسەپكە فۋتبولشىلاردىڭ نەگىزگى تابىسى - جالاقى، بونۋستار، سىياقىلار مەن يميدجدىك قۇقىقتاردان تۇسكەن كىرىستەر ەنگىزىلگەن.

    سونىمەن قاتار، رەيتينگ اۆتورلارى سپورتتان تىس تابىستاردى دا ەسكەرگەن: دەمەۋشىلىك كەلىسىمدەر، جەكە بيزنەس جانە باسقا دا كوممەرتسيالىق كىرىستەر.

    رونالدۋدىڭ جالپى جىلدىق تابىسى:

    230 ميلليون دوللار - فۋتبولدان؛

    50 ميلليون دوللار - سپورتتان تىس جوبالاردان.

    ونىڭ ماڭگىلىك قارسىلاسى، ارگەنتينالىق ليونەل مەسسي ەكىنشى ورىندا.

    «ينتەر مايامي» ويىنشىسى جىلىنا شامامەن 130 ميلليون دوللار تابادى (ونىڭ ىشىندە 60 ميلليون - فۋتبولدان، 70 ميلليون - سىرتقى تابىس).

    ءۇشىنشى ورىنعا «ال-يتتيحاد» شابۋىلشىسى كاريم بەنزەما جايعاسقان - 104 ميلليون دوللار (100+ 4).

    الەمدەگى ەڭ كوپ تابىس تاباتىن العاشقى 10 فۋتبولشىنىڭ ءتىزىمى:

    كريشتيانۋ رونالدۋ («ءال-ناسر») - 280 ميلليون (230 + 50)

    ليونەل مەسسي («ينتەر مايامي») - 130 ميلليون (60 + 70)

    كاريم بەنزەما («ءال-يتتيحاد») - 104 ميلليون (100 + 4)

    كيليان مباپپە («رەال») - 95 ميلليون (70 + 25)

    ەرلينگ حولاند («مانچەستەر سيتي») - 80 ميلليون (60 + 20)

    ۆينيسيۋس جۋنيور («رەال») - 60 ميلليون (40 + 20)

    موحاممەد سالاح («ليۆەرپۋل») - 55 ميلليون (35 + 20)

    سادو مانە («ال-ناسر») - 54 ميلليون (50 + 4)

    دجۋد بەللينگەم («رەال») - 44 ميلليون (29 + 15)

    لامين يامال («بارسەلونا») - 43 ميلليون (33 + 10)

    قارجى ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، تاياۋ شىعىستاعى فۋتبول ليگالارىنىڭ جومارت كەلىسىمشارتتارى مەن دەمەۋشىلىك جوبالارى سپورتشىلار تابىسىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكىزدى.

