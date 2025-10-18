الەمدە ەڭ كوپ تابىس تاباتىن فۋتبولشىلار انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - قارجى سالاسىنىڭ ساراپشىلارى پورتۋگاليالىق جۇلدىز كريشتيانۋ رونالدۋدى جەر شارىنداعى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن فۋتبولشى دەپ تانىدى.
ول تابىس كولەمى بويىنشا ءوز باسەكەلەستەرىنەن ەكى ەسەدەن دە ارتىق تابادى.
Forbes مالىمەتىنشە، «ءال-ناسر» كومانداسىنىڭ كاپيتانى جىلىنا شامامەن 280 ميلليون دوللار تابىس تابادى. بۇل ەسەپكە فۋتبولشىلاردىڭ نەگىزگى تابىسى - جالاقى، بونۋستار، سىياقىلار مەن يميدجدىك قۇقىقتاردان تۇسكەن كىرىستەر ەنگىزىلگەن.
سونىمەن قاتار، رەيتينگ اۆتورلارى سپورتتان تىس تابىستاردى دا ەسكەرگەن: دەمەۋشىلىك كەلىسىمدەر، جەكە بيزنەس جانە باسقا دا كوممەرتسيالىق كىرىستەر.
رونالدۋدىڭ جالپى جىلدىق تابىسى:
230 ميلليون دوللار - فۋتبولدان؛
50 ميلليون دوللار - سپورتتان تىس جوبالاردان.
ونىڭ ماڭگىلىك قارسىلاسى، ارگەنتينالىق ليونەل مەسسي ەكىنشى ورىندا.
«ينتەر مايامي» ويىنشىسى جىلىنا شامامەن 130 ميلليون دوللار تابادى (ونىڭ ىشىندە 60 ميلليون - فۋتبولدان، 70 ميلليون - سىرتقى تابىس).
ءۇشىنشى ورىنعا «ال-يتتيحاد» شابۋىلشىسى كاريم بەنزەما جايعاسقان - 104 ميلليون دوللار (100+ 4).
الەمدەگى ەڭ كوپ تابىس تاباتىن العاشقى 10 فۋتبولشىنىڭ ءتىزىمى:
كريشتيانۋ رونالدۋ («ءال-ناسر») - 280 ميلليون (230 + 50)
ليونەل مەسسي («ينتەر مايامي») - 130 ميلليون (60 + 70)
كاريم بەنزەما («ءال-يتتيحاد») - 104 ميلليون (100 + 4)
كيليان مباپپە («رەال») - 95 ميلليون (70 + 25)
ەرلينگ حولاند («مانچەستەر سيتي») - 80 ميلليون (60 + 20)
ۆينيسيۋس جۋنيور («رەال») - 60 ميلليون (40 + 20)
موحاممەد سالاح («ليۆەرپۋل») - 55 ميلليون (35 + 20)
سادو مانە («ال-ناسر») - 54 ميلليون (50 + 4)
دجۋد بەللينگەم («رەال») - 44 ميلليون (29 + 15)
لامين يامال («بارسەلونا») - 43 ميلليون (33 + 10)
قارجى ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، تاياۋ شىعىستاعى فۋتبول ليگالارىنىڭ جومارت كەلىسىمشارتتارى مەن دەمەۋشىلىك جوبالارى سپورتشىلار تابىسىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكىزدى.