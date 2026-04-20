الەمدە جىل سايىن 55 مىڭنان استام ادام قۇتىرۋ اۋرۋىنان كوز جۇمادى
استانا. KAZINFORM - قۇتىرۋ اۋرۋىنىڭ حالىق اراسىندا تارالۋى بۇكىل الەمدە وزەكتى ماسەلە بولىپ قالا بەرەدى. سەبەبى بۇل دەرت ورتالىق نەرۆ جۇيەسىن اۋىر زاقىمداپ، ولىمگە اكەلەدى. قۇتىرۋ 150 دەن استام ەلدە كەزدەسەدى، جىل سايىن الەمدە 55 مىڭنان استام ادام وسى اۋرۋدان كوز جۇمادى.
2025 -جىلى رەسپۋبليكا بويىنشا قۇتىرۋدىڭ 3 جاعدايى ولىممەن اياقتالعان (2024 ج. - 0) . جانۋارلاردىڭ تىستەۋى، تىرناۋى جانە سىلەكەيلەۋى سالدارىنان مەديتسينالىق كومەككە 60153 ادام جۇگىنگەن. ال وسىى جىلدىڭ 1- توقسانىندا - 14134 ادام. بارلىعىنا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، حالىقتىڭ اراسىندا قۇتىرۋدىڭ پروفيلاكتيكاسى ماقساتىندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەن سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق قىزمەت تاراپىنان تۇراقتى تۇردە سانيتاريالىق- اعارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قۇتىرۋمەن كۇرەستىڭ نەگىزگى شاراسى - دەرەۋ قۇتىرۋعا قارسى ۆاكتسيناتسيالاۋ كۋرسىنان ءوتۋ جانە تىستەلگەن، تىرنالعان نەمەسە سىلەكەي تيگەن جەردى %20 سابىندى ەرىتىندىمەن مولىنان جۋۋ.
قۇتىرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن مىنالار ۇسىنىلادى:
* جابايى جانۋارلارعا جاقىنداماۋ. ويتكەنى ساۋ جابايى جانۋارلار ادەتتە ادامنان قاشقاقتايدى؛
* ءۇي جانۋارلارىنا قۇتىرۋعا قارسى پروفيلاكتيكالىق ەكپەلەردى مىندەتتى تۇردە جاساۋ؛
* ءۇي جانۋارىنىڭ مىنەزى وزگەرسە، باسقا جانۋاردان جاراقات السا نەمەسە سەبەپسىز ولسە، مىندەتتى تۇردە ۆەتەرينار مامانعا جۇگىنىپ، باقىلاۋ ورناتۋ نەمەسە ءولىم سەبەبىن انىقتاۋ؛
* ەگەر جانۋارمەن (سىرتتاي ساۋ كورىنسە دە) بايلانىس بولعان جاعدايدا، تۇرعىلىقتى جەردەگى تراۆماتولوگيالىق پۋنكتكە دەرەۋ جۇگىنىپ، جارانى وڭدەتۋ جانە ۆاكتسيناتسيالاۆ كۋرسىنان ءوتۋ قاجەت. ۆاكتسيناتسيالاۋ تەگىن جۇرگىزىلەدى. جارانى شارۋاشىلىق سابىندى مول قولدانا وتىرىپ وڭدەيدى؛
* تاعايىندالعان ەمنەن ەش جاعدايدا باس تارتپاۋ جانە ءوز بەتىنشە توقتاتپاۋ قاجەت، سەبەبى بۇل قايعىلى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
قۇتىرۋدى ەمدەيتىن ءدارى جوق. اۋرۋ جانۋار تىستەگەن ادام ءۇشىن قۇتىرۋعا قارسى ۆاكسينا - ءومىردى ساقتاپ قالۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى. سوندىقتان ۆاكتسيناتسيالاۋدى دەرەۋ جۇرگىزۋ قاجەت.
ارنايى ەمنىڭ (قۇتىرۋعا قارسى ۆاكسينا جانە يممۋنوگلوبۋلين الۋ) تيىمدىلىگى تىستەگەننەن كەيىن مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ ۋاقىتىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن ەستە ۇستاۋ قاجەت.