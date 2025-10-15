الەمدە شوكولادقا سۇرانىس ازايىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - شوكولادقا دەگەن الەمدىك سۇرانىس كاكاو باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە قاراماستان باسەڭدەپ، بۇل جاعداي الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىندەگى فابريكالاردا ءوندىرىس كولەمىنىڭ قىسقارۋىنا اكەلىپ وتىر.
بۇل تۋرالى 14-قازاندا ترەيدەرلەر مەن ساراپشىلار دەرەگىنە سۇيەنە وتىرىپ Bloomberg اگەنتتىگى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قازىر كاكاو مايىنا دەگەن سۇرانىس تومەندەدى. وتكەن جىلدارمەن سالىستىرعاندا ونىڭ جەتكىزىلۋىنە الاڭداۋشىلىق تا باسەڭدەدى. باعانىڭ ءوسۋى سالدارىنان كاكاو مايىن وزگە كومپونەنتتەرمەن الماستىرۋ بەلسەندىرەك ءجۇرىپ جاتىر، - دەيدى Marex Group كومپانياسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ساتۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى دجوناتان پاركمان.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، شوكولاد وندىرۋشىلەر كاكاو باعاسى ارزانداعانىنا قاراماستان، بۇرىن قىمبات باعامەن ساتىپ الىنعان شيكىزاتتى پايدالانۋدى جالعاستىرىپ وتىر. ال وڭدەۋشى كاسىپورىندار الداعى التى ايعا ارنالعان كاكاو باعاسىن بۇرىنعى جوعارى دەڭگەيدە بەكىتىپ قويعان.
2025-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا ەۋروپادا كاكاو وڭدەۋ كولەمى سوڭعى ون جىلداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە دەيىن تۇسكەن. وسىنداي جاعداي ازيا مەن سولتۇستىك امەريكا نارىقتارىندا دا بايقالىپ وتىر، - دەپ جازادى باسىلىم.