ءوز-وزىنە قول جۇمسايتىنداردىڭ سانى ءۇش ەسەگە قىسقاردى
استانا. KAZINFORM - سەۋلدەگى كەنحي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەديتسينالىق كوللەدجىنىڭ عالىمدارى 1990 -جىلدان 2021 -جىلعا دەيىنگى ارالىقتا 102 ەلدەگى سۋيتسيد دەڭگەيىن زەرتتەي كەلە وسىنداي قورىتىندىعا كەلدى، دەپ جازدى DW.
Nature Mental Health جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، تابىسى جوعارى ەلدەردە بۇل تومەندەۋ ودان دا ايقىن بايقالادى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرى بويىنشا، 102 ەلدە سۋيتسيد دەڭگەيى ورتا ەسەپپەن %29,9 عا ازايعان: 1990-جىلى ءار 100 مىڭ ادامعا شاققاندا 10,33 جاعداي بولسا، 2021 -جىلى بۇل كورسەتكىش 7,24 كە تۇسكەن. عالىمدار بۇل وزگەرىستى ەۋروپادا جاستاردىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا كوبىرەك كوڭىل بولىنە باستاعانىمەن جانە ب ا ق- تا سۋيتسيد تاقىرىبىنا ابايلاپ قاراۋىمەن بايلانىستىرادى.
تابىسى جوعارى 54 ەلدە جاعداي ءتىپتى جاقسىراق: 1990 -جىلى 100 مىڭ ادامعا شاققاندا 12,68 جاعداي تىركەلسە، 2021 -جىلى (COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە) بۇل كورسەتكىش 8,61 گە دەيىن تومەندەگەن، ياعني %32,1 عا قىسقارعان. ال تابىسى تومەن جانە ورتاشا ەلدەردە بۇل كورسەتكىش 7,88 دەن 5,73 كە دەيىن ازايعان. الايدا زەرتتەۋشىلەر ەسكەرتەدى: كەيبىر ەلدەردە بارلىق جاعدايلار تىركەلمەۋى مۇمكىن، سوندىقتان بۇل ساندارعا ساقتىقپەن قاراۋ قاجەت، اسىرەسە كەدەي ەلدەرگە قاتىستى ستاتيستيكا بۇرمالانۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ توبىنىڭ بولجامىنشا، 2050 -جىلعا قاراي سۋيتسيد دەڭگەيى باياۋ بولسا دا تومەندەپ، ءار 100 مىڭ ادامعا شاققاندا 6,49 جاعدايعا جەتۋى ىقتيمال.
فرايبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەديتسينالىق پسيحولوگيا جانە مەديتسينالىق الەۋمەتتانۋ ينستيتۋتىنىڭ وكىلى لاسسە زاندەر بۇل تەندەنتسيالار باسقا زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەلەرىمەن سايكەس كەلەتىنىن ايتتى. الايدا ول بىلاي دەپ ەسكەرتتى: ۇزاقمەرزىمدى وڭ وزگەرىستەر بايقالسا دا، «كورسەتكىشتەر ءالى دە تىم جوعارى» ەكەنىن ۇمىتپاۋىمىز كەرەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن الەمدە 700 مىڭنان استام ادام ءوز- وزىنە قول جۇمساپ كوز جۇمادى.
- تەك گەرمانيانىڭ وزىندە 2023-جىلى 10 مىڭنان استام ادام سۋيتسيدتەن قايتىس بولدى - بۇل جول-كولىك اپاتتارى، سپيد، ەسىرتكى جانە زورلىق-زومبىلىق قىلمىستارىنىڭ قوسىندىسىنان دا كوپ، - دەيدى مامان گەرمانيانىڭ ۇلتتىق سۋيتسيدتىڭ الدىن الۋ باعدارلاماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ.