الەمدە ءوز-ءوزىن ازىق-تۇلىكپەن تولىق قامتاماسىز ەتەتىن جالعىز ەل بار – ول قاي ەل
استانا. قازاقپارات - الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە ادەتتە ءبىر القاپتا ءبىر عانا داقىل وسىرىلسە، گايانادا فەرمەرلەر ارالاس ەگىس ءادىسىن قولدانادى. ياعني ءبىر ەگىستىكتە ەكى نەمەسە ودان دا كوپ داقىل قاتار وسىرىلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ماسەلەن، كوكوس پالماسىن وسىرەتىن شارۋالار جاس اعاشتاردىڭ اراسىنان اناناس نەمەسە قىزاناق ەگەدى. ال جۇگەرى مەن سويا ءبىر القاپتا قاتار وسەدى: سويا توپىراقتى ازوتپەن بايىتسا، جۇگەرى قورەكتىك زاتتاردى ماۋسىمنىڭ باسقا كەزەڭىندە پايدالانادى.
مۇنداي ءتاسىل مۇقيات جوسپارلاۋدى قاجەت ەتەدى، ءبىراق ونىڭ پايداسى زور. ارالاس ەگىس توپىراق قۇرىلىمىن جاقسارتادى، قۇنارلىلىعىن ارتتىرادى ءارى زيانكەستەرمەن حيميالىق زاتتاردى كوپ قولدانباي-اق كۇرەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ءبىر داقىل اۋا رايىنا نەمەسە نارىقتاعى وزگەرىستەرگە بايلانىستى ءونىم بەرمەي قالسا، ەكىنشىسى شىعىننىڭ ورنىن تولتىرا الادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءادىس ونىمدىلىكتى ءبىر داقىلدى عانا وسىرۋمەن سالىستىرعاندا 1,2-1,5 ەسەگە دەيىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
توپىراقتى توزدىرماي دامىتۋ
گايانا اۋىل شارۋاشىلىعىندا رەگەنەراتيۆتى ەگىنشىلىك ءادىسى دە كەڭىنەن قولدانىلادى. بۇل ءتاسىل توپىراقتاعى قورەكتىك زاتتاردى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان. مال شارۋاشىلىعى ەگىنشىلىك جۇيەسىنە بىرىكتىرىلگەن، ال توپىراق ەروزياسىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جەر جىل بويى ءتىرى تامىرمەن جابىق كۇيدە ساقتالادى. سونىڭ ارقاسىندا توپىراق قۇنارىن جوعالتپاي، كەرىسىنشە، نىعايا تۇسەدى.
باسقا ەلدەرگە ۇلگى
ماماندار گايانانىڭ تاجىريبەسى رەسۋرسى شەكتەۋلى شاعىن ەلدەر ءۇشىن ۇلكەن ساباق ەكەنىن ايتادى. دۇرىس جوسپارلاۋ مەن ءتيىمدى تاسىلدەر ارقىلى كۇردەلى جاعدايدىڭ وزىندە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە بولاتىنىن بۇل ەل ناقتى دالەلدەپ وتىر.
كليماتتىڭ وزگەرۋى، گەوساياسي شيەلەنىستەر مەن ساۋدا بايلانىستارىنىڭ ءۇزىلۋى كۇشەيىپ تۇرعان قازىرگى كەزەڭدە، گايانانىڭ ازىق-تۇلىك ءوندىرۋ ۇلگىسى الەم ەلدەرى ءۇشىن بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولا ءتۇسۋى مۇمكىن. بۇل تاجىريبە - تەك الىس بولاشاقتاعى ارمان ەمەس، ىسكە اسۋعا بولاتىن ناقتى ماقسات ەكەنىن گايانا ءوز مىسالىمەن كورسەتىپ وتىر.