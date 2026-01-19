الەمدە ءۇنسىز جاسالعان تەحنولوگيالىق توڭكەرىس
استانا. قازاقپارات - 2025-جىل ادامزات جادىندا الاپات وتشاشۋلارمەن، ميللياردتاعان كورەرمەن تاماشالاعان سالتاناتتى ساتتەرمەن قالمادى. بۇل جىلدى ەرەكشە ەتكەن وقيعالار دا ساحنادا جاريالانعان جوق.
كەرىسىنشە، شەشۋشى وزگەرىستەر دەرەك ورتالىقتارىندا، قارجىلىق ەسەپتەردە جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ماقالالاردا بايقالماي باستالىپ، بۇكىل الەمدى تۇبەگەيلى وزگەرتىپ ۇلگەردى.
جىل سوڭىنا قاراي ءتۇرلى سالالار ءبىر جىل بۇرىن ءالى دە قيال سەكىلدى كورىنگەن يدەيالارعا نەگىزدەلىپ، ءوز قۇرىلىمىن ۇندەمەي-اق قايتا قۇرىپ شىقتى. ماشينالاردىڭ مۇمكىندىگىنە دەگەن كوزقاراس تۇبەگەيلى وزگەردى. مىنە، 2025-جىلى الەمدى شىن مانىندە العا جىلجىتقان بەس باستى ءۇردىس.
Nvidia مەن OpenAI اراسىنداعى تاريحي سەرىكتەستىك
بۇل كەلىسىم داڭعازا حابارلانبادى. قىركۇيەكتىڭ ءبىر قاراپايىم سەيسەنبىسىندە تاراتىلعان قىسقا باسپا ءسوز حابارلاماسىندا Nvidia كومپانياسىنىڭ OpenAI- عا 100 ميلليارد دوللارعا دەيىنگى كولەمدە H100 ،H200 جانە Blackwell GPU پروتسەسسورلارىن، سونىمەن قاتار ولاردى ىسكە قوساتىن دەرەك ورتالىقتارى مەن ەنەرگيا ينفراقۇرىلىمىن ۇسىناتىنى ايتىلدى.
2026-جىلدان باستاپ OpenAI شامامەن 10 گيگاۆاتتتىق ەسەپتەۋ قۋاتىنا قول جەتكىزەدى. بۇل - تۇتاس ءبىر ەلدىڭ جىلدىق ەلەكتر تۇتىنۋىمەن پارا-پار كورسەتكىش. اتالعان قادام جاساندى ينتەللەكتتىڭ جاڭا، الدەقايدا اۋقىمدى ءارى قۋاتتى كەزەڭىنە جول اشتى.
OpenAI- دىڭ ويلاي الاتىن العاشقى مودەلى - o3
ءساۋىر ايىندا OpenAI «o3» دەپ اتالعان جاڭا مودەلىن تانىستىردى. ونىڭ باستى ەرەكشەلىگى - جاۋاپتى بىردەن بەرمەۋىندە. مودەل الدىمەن ويلانۋعا ۋاقىت الادى: شەشىم جوسپارىن قۇرادى، شاعىن ىشكى تەستىلەر جۇرگىزەدى، ءوزىن-ءوزى تەكسەرەدى.
بۇل پروتسەسس كەيدە بىرنەشە سەكۋندقا، كەيدە بىرنەشە مينۋتقا سوزىلادى. ارينە، مۇنداي ءتاسىل ەنەرگيا شىعىنىن ارتتىرادى. الايدا ناتيجەسىندە o3 كودتاۋ، ماتەماتيكا جانە عىلىم سالالارىندا بۇرىنعى مودەلدەردەن الدەقايدا ءتيىمدى، كوپقادامدى ەسەپتەردى شەشۋگە قابىلەتتى جۇيەگە اينالدى.
Gemini 3: كوپمودالدى جاساندى ينتەللەكتتىڭ جاڭا دەڭگەيى
قاراشا ايىندا Google ۇسىنعان Gemini 3 مودەلى جاساندى ينتەللەكت تۇسىنىگىن تۇبەگەيلى وزگەرتتى. ول ءماتىندى، سۋرەتتى، ۆيدەونى، دىبىستى جانە ءۇش ولشەمدى دەرەكتەردى ءبىر مەزەتتە وڭدەي الادى.
Gemini 3 كۇردەلى عىلىمي ماسەلەلەردى، ءتىپتى دوكتورانتۋرا دەڭگەيىندەگى تاپسىرمالاردى شەشۋگە قاۋقارلى. ساراپشىلار بۇل مودەلدى اۆتونومدى تۇردە شەشىم قابىلداپ، ينتەراكتيۆتى قۇرالدار جاساي الاتىن جاڭا بۋىن ينتەللەكت دەپ باعالادى.
قىتايلىق DeepSeek V3 باسەكەنى تەڭەستىردى
مامىر ايىندا بۇرىن كوپشىلىككە بەلگىسىز بولعان DeepSeek كومانداسى DeepSeek V3 مودەلىن تانىستىرىپ، ونىڭ بارلىق پارامەترلەرىن اشىق تۇردە جاريالادى.
بۇل مودەل باتىستىق جابىق جۇيەلەرمەن باسەكەلەسىپ قانا قويماي، كوپتەگەن ويلاۋ مەن كود جازۋ تاپسىرمالارىندا ولاردان وزىق ناتيجە كورسەتتى. ەڭ ماڭىزدىسى - ەنەرگيانى الدەقايدا از تۇتىندى.
الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندەگى ازىرلەۋشىلەر مودەلدى قىسقا ۋاقىتتا بىرنەشە تىلگە بەيىمدەدى. بار بولعانى 5,6 ميلليون دوللارلىق وقىتۋ شىعىنىمەن DeepSeek V3 قۋاتتى جاساندى ينتەللەكتتى بارشاعا قولجەتىمدى ەتتى.
اۆتونوم اگەنتتەردىڭ كۇندەلىكتى ومىرگە ەنۋى
كۇزگە قاراي اۆتونوم اگەنتتەر ىسكەرلىك ورتادا بەلسەندى قولدانىلا باستادى. ولار جاي چات-بوت ەمەس: قۇجاتتاردى تالداپ، جەتكىزۋ كەشىگۋىن انىقتاپ، حات جولداپ، قارجى جۇيەلەرىن جاڭارتىپ، ءتىپتى ايىپپۇل مەحانيزمدەرىن ىسكە قوسا الادى.
الايدا بۇل تەحنولوگيا ءالى دە ادام باقىلاۋىن قاجەت ەتەدى. كۇردەلى جاعدايلاردا قاتەلىككە بوي الدىرۋى مۇمكىن. سوعان قاراماستان، اگەنتتەر جۇمىس ۇدەرىستەرىن تۇبەگەيلى جەڭىلدەتىپ ۇلگەردى.
2025-جىلدى «بولاشاق بىزدەن رۇقسات سۇراۋدى توقتاتقان جىل» دەۋ اسىرا ايتىلعان بولار. ءبىراق ءبىر نارسە انىق: جاساندى ينتەللەكت ەندى تەك قۇرال ەمەس، ادامنىڭ ارەكەتىن اۆتوماتتى تۇردە تولىقتىراتىن جۇيەگە اينالدى. ول قازىردىڭ وزىندە الەمدەگى ماڭىزدى جۇمىس اعىندارىنىڭ ەداۋىر بولىگىن باسقارىپ وتىر.
ال 2026-جىلعا قالاتىن باستى سۇراق - وسى جۇيەلەردىڭ تىزگىنىن كىم ۇستايدى جانە ءبىز جاساندى ينتەللەكت تاڭداعان باعىتپەن كەلىسەمىز بە؟