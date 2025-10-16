الەمدە اشتىق قاۋپى كۇشەيدى
ب ۇ ۇ- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك ازىق- تۇلىك باعدارلاماسى (WFP) جاھاندىق قارجىلاندىرۋ تاپشىلىعى سالدارىنان 13,7 ميلليون ادامنىڭ قاتتى اشتىق قاۋپىندە تۇرعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.
ۇيىم وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، دونور ەلدەردەن بولىنەتىن قارجى كولەمىنىڭ كۇرت ازايۋى، قاقتىعىستار مەن كليماتتىق داعدارىستاردىڭ كۇشەيۋى گۋمانيتارلىق كومەك جۇيەسىن تىعىرىققا تىرەپ وتىر. سونىڭ سالدارىنان بۇرىن تۇراقتى تۇردە ازىق-تۇلىك كومەگىن الىپ كەلگەن ميلليونداعان ادام ەندى كۇندەلىكتى تاماقتانۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن.
بيىلعى جىلى ب ۇ ۇ باعدارلامالارىنا ارنالعان قارجى كولەمى سوڭعى ون جىلداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە تۇسكەن. اسىرەسە افريكا مەن تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى جاعداي كۇردەلى. سۋدان، سومالي جانە يەمەندە اشتىق دەڭگەيى قاۋىپتى شەككە جەتىپ، تۇرعىنداردىڭ جارتىسىنان استامى ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىن باستان وتكەرۋدە. ساراپشىلار داعدارىستىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىن قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ كۇشەيۋى، كليماتتىڭ وزگەرۋى مەن قۇرعاقشىلىق، سونداي-اق الەمدىك ەكونوميكانىڭ باياۋلاۋىمەن بايلانىستىرادى. سوعىس پەن اپاتتار سالدارىنان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ازايىپ، ازىق-تۇلىك باعاسى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلگەن.
WFP باس ديرەكتورى سيندي ماككەين حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى تەز ارادا ارەكەت ەتۋگە شاقىرىپ، «اشتىق - تابيعي اپات ەمەس، ول ادامداردىڭ ارەكەتىنىڭ سالدارى. ەگەر ءبىز بىرلەسە قيمىلداماساق، ميلليونداعان ادام ومىرىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن»، دەدى. وتكەن جىلى WFP شامامەن 150 ەلدە 120 ميلليون ادامعا كومەك كورسەتكەنىمەن، بيىل ۇيىمنىڭ بيۋدجەتى 30 پايىزعا قىسقارىپ، كوپتەگەن گۋمانيتارلىق جوبالار ۋاقىتشا توقتاتىلعان.
ب ۇ ۇ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بۇگىندە الەمدە 830 ميلليونعا جۋىق ادام تۇراقتى تۇردە اشتىقتان زارداپ شەگۋدە. بۇل سوڭعى ون بەس جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، اشتىقپەن كۇرەس تەك قارجىلاي كومەكپەن ەمەس، سونىمەن قاتار بەيبىتشىلىك ورناتۋ، كليماتتىق ساياساتتى كۇشەيتۋ جانە ءادىل ساۋدا جۇيەسىن دامىتۋ ارقىلى عانا ناتيجەلى بولماق.
ابزال ماقاش
egemen.kz