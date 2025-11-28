الەمدە 10 ميلليون ادام تۋبەركۋلەز جۇقتىرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 2035 -جىلعا قاراي 10 ميلليون ادام تۋبەركۋلەز جۇقتىرىپ، 2 ميلليونداي ءدال وسى دەرتتەن كوز جۇمۋى ىقتيمال. ويتكەنى دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارى بۇل سالادا وسىعان دەيىن قول جەتكەن ناتيجەدەن ايىرىلىپ قالۋى مۇمكىن.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى وسىلاي دەپ دابىل قاقتى. بۇعان سەبەپ - حالىقارالىق دونورلاردىڭ قارجىلاندىرۋدى ازايتۋى. دەرتپەن كۇرەستە يننوۆاتسيالىق جەتىستىكتەر جەتەرلىك. ءبىراق قارجى تاپشىلىعىنان اۋرۋدى ەمدەۋ قيىنداۋى مۇمكىن. جاڭا جوبالار دا توقتايدى. قۇرت اۋرۋى - ولىمگە اكەلەتىن قاۋىپتى ءارى جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ ءبىرى. 2000 -جىلدان بەرى جاھاندىق مەديتسينا تۋبەركۋلەزدى ۋاقىتىلى ەمدەۋدىڭ ارقاسىندا 83 ميلليون ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. ال بىلتىر اۋرۋ 10,7 ميلليون ادامعا جابىسىپ، 1,2 ميلليونى كوز جۇمدى.
بىلتىر تۋبەركۋلەزدىڭ الدىن الۋ، دياگنوستيكا جانە ەمدەۋگە بار بولعانى 5,9 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولىنگەن. بۇل قاجەت دەپ بەلگىلەنگەن 22 ميللياردتىق سومادان الدەقايدا از. بۇل سەرپىن العان سالاعا سالماق ءتۇسىرىپ، الداعى ۋاقىتتا ءولىم- ءجىتىم سانىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس، د د س ۇ باس ديرەكتورى:
- جاقسى ناتيجەلەرگە قۋانۋعا ءالى ەرتە. 2024 -جىلى تۋبەركۋلەزدەن ميلليونداعان ادام قايتىس بولدى. دەرتپەن كۇرەسۋگە، الدىن الۋعا جانە ەمدەۋگە بولاتىن اۋرۋ ءۇشىن وتە وكىنىشتى جاعداي. قولدا بار يننوۆاتسيالاردىڭ ارقاسىندا 100 دەن استام ەلدە تۋبەركۋلەزدىڭ جاڭا جاعدايلارى %20 تومەندەگەن. ال 65 تەن استام ەلدە ءولىم- ءجىتىم %35 ازايدى.
تۋبەركۋلەزدى دياگنوستيكالاۋعا ارنالعان جەدەل تەستىلەۋمەن قامتۋ 2023 -جىلعى %48 تەن بىلتىر %54 كە دەيىن ءوستى. ءسويتىپ، 164000 نان استام اۋرۋدان قۇلان- تازا ايىقتى. بۇل عاسىرلىق اۋرۋعا قارسى كۇرەستە اۋىز تولتىرىپ ايتارلىق جەتىستىك.
تەرەزا كاسايەۆا، ددسۇ تۋبەركۋلەزبەن كۇرەس بويىنشا دەپارتامەنت ديرەكتورى:
- تۋبەركۋلەزگە قارسى شارالار ۇزاق ۋاقىتتان بەرى سوزىلمالى جەتكىلىكسىز قارجىلاندىرۋ جاعدايىندا جۇزەگە اسىرىلدى. ەندى ودان ءارى قىسقارتۋ تۋبەركۋلەزگە قارسى شارالار ءۇشىن شىنىمەن اپاتتى سالدارعا اكەلۋى جانە ءولىم- ءجىتىمنىڭ وسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. قارجى تاپشىلىعىنا قاراماستان بيىل 63 جاڭا دياگنوستيكالىق تەست، 29 پرەپارات، 18 ۆاكتسينا جاسالدى. الايدا قورداعى قاراجات تۇگەسىلۋگە قاراعان. «قارجىلاندىرۋدان بولەك اعزاعا زياندى زاتتاردىڭ ساتىلىمىنا باسىمدىق بەرۋ كەرەك»، - دەيدى سالا ماماندارى.
اسىرەسە دەرتتى قوزدىراتىن تەمەكىنى تەجەۋ ماڭىزدى. بۇل رەتتە الەم ەلدەرىن كەيىنگى ۋاقىتتا شىعىپ جاتقان شىلىمنىڭ ءتۇر- تۇرىنە ءارى ونىڭ قولدانىسىن شەكتەۋگە باسىمدىق بەرۋگە شاقىرادى.
اۆتورى: فاريزا جانعانايەۆا
