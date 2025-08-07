الماتىنىڭ تاۋلى ايماعىندا ەندى كوپقاباتتى ءۇي سالۋعا بولمايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى نەگىزىندە قالاداعى قۇرىلىسقا قانداي شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.
بىرەر كۇن بۇرىن پرەزيدەنت الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنى قابىلداپ، قالانىڭ جوعارعى بولىگىندە كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي سالۋعا موراتوريي ەنگىزۋدى تاپسىردى.
قالالىق جوسپارلاۋ جانە ۋربانيستيكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، موراتوري تالعار تاسجولىنىڭ، شىعىس اينالما اۆتوجولىنىڭ، ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ، ساين جانە جاندوسوۆ كوشەلەرىنىڭ وڭتۇستىگىنە قاراي ورنالاسقان اۋماقتارعا قولدانىلادى.
ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، بۇل اۋماقتاعى قارقىندى قۇرىلىس ءبىرقاتار جۇيەلى ماسەلەگە تىرەلىپ وتىر، اتاپ ايتقاندا:
* ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينا مەكەمەلەرىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى؛
* ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋ جانە كارىز جۇيەسىنىڭ بولماۋى؛
* ينجەنەرلىك جەلىلەرگە شامادان تىس جۇك ءتۇسۋى؛
* كوشە- جول جەلىسىنە جۇكتەمەنىڭ ارتۋى؛
* ارىق جۇيەسىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنەن سۋدىڭ تاسۋى.
- قۇرىلىسشىلار زاڭنامادا ناقتى رەتتەلمەگەن، «تاۋنحاۋس» دەپ اتالاتىن كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردى سالىپ جاتىر. موراتورييگە سايكەس، مۇنداي ۇيلەرگە جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما بەرىلمەيدى. الايدا بۇل شەكتەۋ ءقازىر سالىنىپ جاتقان نىساندارعا قولدانىلمايدى، - دەدى قالالىق جوسپارلاۋ جانە ۋربانيستيكا باسقارماسىنىڭ باسشىسى الماس جانبىرشى.
سونداي-اق ول تاۋلى ايماقتا بۇرىن وبلىستان قالا قاراماعىنا بەرىلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى يگەرىلمەگەن 1,5 مىڭ ۋچاسكە (2000 گەكتاردان استام جەر) بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الداعى ۋاقىتتا الماتى قالاسىن 2040 -جىلعا دەيىن دامىتۋ جونىندەگى باس جوسپارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىن بولادى. باستى ماقسات - جاسىل ايماقتاردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ جانە تاۋلى ايماقتاردى ۇيلەسىمدى دامىتۋ.