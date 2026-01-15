الماتىنىڭ رايىمبەك داڭعىلىندا BRT جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى رايىمبەك داڭعىلىنداعى BRT جوباسى قانداي ساتىدا ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
BRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى 2025 -جىلى ءساۋىر ايىندا باستالدى. جوبا جالپى ۇزىندىعى 17 شاقىرىم بولاتىن ءۇش ۋچاسكەگە بولىنگەن. ولار: پۋشكين كوشەسى - سەيفۋللين داڭعىلى (1,8 ك م)، سەيفۋللين داڭعىلى - احريمەنكو كوشەسى (7,2 ك م) جانە احريمەنكو كوشەسى - التىن وردا (7,5 ك م).
الماتى قالاسى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبا قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ بارلىعىن: جول بولىگىن، تروتۋارلاردى، جاسىل ايماقتار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەردى قامتيدى. نەگىزگى ماقسات - قوعامدىق كولىكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە جايلى قالالىق ورتا قالىپتاستىرۋ.
- قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى بارلىق ءۇش ۋچاسكەدە بىردەي باستالدى. بۇگىنگى تاڭدا جوبانىڭ جالپى دايىندىعى شامامەن %35 عا جەتتى. جۇمىستار قاجەتتى جەر ۋچاسكەلەرىن ساتىپ الۋعا بايلانىستى ورىندالىپ جاتىر. جوبانى اياقتاۋ 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
جوبا مەردىگەرلەرى رەتىندە «كازاحدورستروي» ج ش س جانە «پروگرەسس KZ» ج ش س بەكىتىلگەن. شارت بويىنشا جۇمىستاردىڭ جالپى قۇنى - 39,9 ميلليارد تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا جەلتوقسان كوشەسىندە دە BRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى باستالعان بولاتىن.
جوبا قۇرىلىسى ۋاقتىلى اياقتالىپ، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا BRT جەلىسى ىسكە قوسىلدى.