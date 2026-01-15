الماتىنىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى اۋا رايىنا بايلانىستى كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشتى
الماتى. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قار جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى الماتىنىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە اۋىستىرىلدى. بۇل تۋرالى قالانىڭ كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باسقارماسى مەن تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسىنىڭ وكىلدەرى ايتتى.
«قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنشە، 15-قاڭتاردان 16-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى الماتىدا جاۋعان قار 17-قاڭتار كەشكە دەيىن جالعاسادى. 16 -قاڭتاردا تۇنگى جانە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 5-… 7- گرادۋس شاماسىندا بولادى. ال 17-قاڭتاردا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 11-… 13- گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 7-…9- گرادۋس شاماسىندا ساقتالادى.
وسىعان بايلانىستى 15-قاڭتاردان باستاپ قالاداعى بارلىق كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەۋگە كوشىرىلدى. وندىرىستىك بازالاردا جۇرگىزۋشىلەر، مەحانيزاتورلار مەن جول سالاسى جۇمىسشىلارىنىڭ تاۋلىك بويعى كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلدى.
- كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قار جاۋعانعا دەيىن ارنايى تەحنيكا ورنالاستىرىلاتىن اۋماقتاردا 210 قۇم سەبەتىن كولىك كەزەكشىلىككە قويىلادى. سونىمەن قاتار الدىن الا نەگىزگى ماگيسترالدىق كوشەلەرگە سۇيىق رەاگەنتتەر سەبىلمەك. تاۋلىك بويى 1030 بىرلىك ارنايى تەحنيكا، سونداي-اق جەكە ۇيىمداردان تارتىلاتىن 200 تەحنيكا مەن 2710 جول سالاسى جۇمىسشىسى جۇمىلدىرىلادى. اۋلا اۋماقتارىن تازالاۋ جۇمىستارىنا 1790 جۇمىسشى مەن 256 بىرلىك ارنايى تەحنيكا تارتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان قوسا، جولدىڭ قاۋىپتى ۋچاسكەلەرىندە، ەڭىس پەن جوتالاردا، سونداي-اق جولايىرىقتارىنا كىرىپ-شىعاتىن جولدارعا كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋ جانە ونى ۋاقىتىلى جويۋ ءۇشىن 75 جەدەل بريگادا جول جامىلعىسىنىڭ جاعدايىن ۇزدىكسىز باقىلاپ وتىرادى.
سونىمەن قاتار الماتىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى 16 بىرلىك ارنايى تەحنيكا مەن 50 قىزمەتكەردى تارتا وتىرىپ، تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك ۇيىمداستىرادى. قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تاراپىنان 53 بىرلىك ارنايى تەحنيكا مەن 244 ادامنان تۇراتىن جەكە قۇرام كەزەكشىلىك اتقارادى.
اۋدان اكىمدىكتەرىندە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ماقساتىندا تاۋلىك بويعى كەزەكشىلىك ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر قازاقستاننىڭ بۇكىل اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.