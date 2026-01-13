الماتىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان باس پوليتسەيى مالىمدەمە جاسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان باستىعى ايدىن قابدۇلدينوۆ قىزمەتىنە كىرىسىپ، العاشقى مالىمدەمەسىن جاسادى.
ول الماتىنىڭ ءوزى ءۇشىن بەيتانىس قالا ەمەس ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، الماتى - ونىڭ كاسىبي تۇرعىدا قالىپتاسىپ، قىزمەت جولىنىڭ ماڭىزدى كەزەڭدەرى وتكەن قالا.
- بۇل مەگاپوليس ءاردايىم اشىقتىعىمەن، بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمىمەن جانە ادىلدىككە دەگەن تالابى جوعارى تۇرعىندارىمەن ەرەكشەلەنەدى. الماتىلىقتار - بەيجاي قارامايتىن، سۇراي بىلەتىن ءارى بىرگە جۇمىس ىستەۋگە دايىن حالىق، - دەدى ول.
جاڭا باسشى الدىڭعى باسشىلىق پەن جەكە قۇرامعا اتقارعان ەڭبەگى ءۇشىن العىس ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپ سالاسىنداعى قازىرگى ناتيجەلەر سول جۇيەلى جۇمىستىڭ جەمىسى ەكەنىن جەتكىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى مىندەت - بار جاقسىنى ساقتاپ، ءتيىمدى باعىتتاردى كۇشەيتۋ.
ايدىن قابدۇلدينوۆتىڭ سوزىنشە، قىلمىسقا قارسى كۇرەستە تەك جاۋاپ بەرۋمەن شەكتەلمەي، الدىن الۋ، ءتۇسىندىرۋ، حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋگە باسىمدىق بەرىلەدى.
- قاۋىپسىزدىك ديالوگسىز بولمايدى. پوليتسيا، تۇرعىندار، جۋرناليستەر مەن قوعام ءبارىمىزدىڭ ماقساتىمىز ورتاق: تىنىش، قاۋىپسىز ءارى سەنىمدى قالا، - دەدى ول.
جاڭا تاعايىندالعان باس پوليتسەي اشىق جۇمىسقا، ءوزارا سەنىمگە جانە بىرلەسكەن ارەكەتكە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى 9-قاڭتاردا الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جاڭا باسشىسى بولىپ پوليتسيا گەنەرال-مايورى ايدىن قابدۇلدينوۆ تاعايىندالدى. ول مۇنىڭ الدىندا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.