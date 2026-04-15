الماتىنىڭ ءال-فارابي داڭعىلىنداعى جاڭا جولايرىق جوباسى كەيىنگى قالدىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا بىلتىر جاڭا جولايرىق جوباسى تانىستىرىلدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءال- فارابي داڭعىلى مەن جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ءبىر دەڭگەيلى اينالما جولايرىق سالۋ جوسپارلاندى. جوبا ينجەنەرلىك جەلىلەردى تۇبەگەيلى وزگەرتۋدى جانە جاڭا جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋدى، سونداي-اق قۇرىلىس كەزەڭىندە ءال-فارابي داڭعىلىنداعى قوزعالىستى جابۋدى قاجەت ەتپەيتىنى ايتىلدى. 2026 -جىلدىڭ باسىندا جوبا مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتۋى ءتيىس ەدى.
جاڭا جولايرىق قۇرىلىسىنىڭ مەرزىمىن ناقتىلاۋ ءۇشىن رەداكتسيامىز جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنا جۇگىندى. ۆەدومستۆو جاۋابىندا جوبانىڭ كەيىنگە قالدىرىلعانىن مالىمدەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا «الماتى باس جوسپار» ع ز ي الماتى قالاسىنىڭ باس جوسپارىن تۇزەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. باس جوسپاردىڭ جاڭا رەداكتسياسى بەكىتىلگەنگە دەيىن ماگيسترالدىق كوشەلەر مەن داڭعىلداردى سالۋ ماسەلەلەرى بويىنشا، سونىڭ ىشىندە ءال-فارابي داڭعىلى مەن ۇشكەمپىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىنداعى كولىك جول ايرىعىنىڭ قۇرىلىسى جونىندە شەشىم قابىلداۋ مۇمكىن ەمەس، - دەپ ءتۇسىندىردى باسقارمادان.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، باس جوسپاردى ازىرلەۋ جانە بەكىتۋ بارىسىندا كوشە-جول جەلىسىن كەشەندى دامىتۋ ماسەلەلەرى، ينجەنەرلىك جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم، سونداي-اق قالا تۇرعىندارىنىڭ ۇسىنىستارى مەن وتىنىشتەرى ەسكەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدىڭ 17-قازانىندا كونكۋرستىق راسىمدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الماتى قالاسىنىڭ 2040 -جىلعا دەيىنگى باس جوسپارىن تۇزەتۋ ءۇشىن قالا اكىمدىگى «الماتى باس جوسپارى» ع ز ي» ج ش س- مەن كەلىسىمشارت جاسادى. ال 2025 -جىلدىڭ 24-26 - جەلتوقسان ارالىعىندا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەرگە بايلانىستى قوعامدىق تالقىلاۋلار ءوتتى.
بيىل ناۋرىز ايىندا الماتىنىڭ باس جوسپارىنداعى وزگەرىستەر قاشان بەكىتىلەتىنىن جازدىق.