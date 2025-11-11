21:28, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5
الماتىلىقتاردى بەيمالىم قاتتى دىبىس شوشىتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ ءارتۇرلى اۋدانىندا كەشكە قاراي ءبىرتۇرلى دىبىس ەستىلدى.
قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە شامامەن ساعات 17:40 تا جەتىسۋ، الاتاۋ، ناۋرىزباي جانە اۋەزوۆ اۋداندارىندا تۇسىنىكسىز دىبىس ەستىلگەنىن جازدى.
كوپشىلىگى بۇل جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە اۋا شىعارۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن دەپ بولجام ايتتى.
الماتىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى بۇل جايتقا قاتىستى تۇسىنىك بەردى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، دىبىس ج ە و-1 دە ءتۇتىن مەن كۇيەدەن قۇبىرلاردى جوسپارلى تۇردە تازالاۋ (جۋىپ شايۋ) جۇمىستارىنان كەيىن شىققان.
دەپارتامەنت تۇرعىندارعا ەشقانداي قاۋىپ جوعىن جانە جاعداي تولىق باقىلاۋدا ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، ءدال وسىنداي دىبىس بىلتىر دا جىلۋ ەلەكتر ستانساسىنان شىققان ەدى.