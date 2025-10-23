ق ز
    13:56, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتىلىقتارعا جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ كەلدى

    الماتى. قازاقپارات - 23-قازان كۇنى الماتى تۇرعىندارىنا جەر سىلكىنىسىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ كەلدى.

    зілзала
    فوتو: انادولى

    حابارلامادا تۇرعىندارعا ءقاۋىپسىز جەرلەردى پانالاۋعا جانە دۇمپۋلەر باسىلعاننان كەيىن عيماراتتاردان قاۋىپسىز قاشىقتىققا ەۆاكۋاتسيالانۋعا كەڭەس بەرىلگەن.

    - نازار اۋدارىڭىز! جەر سىلكىنىسىقاۋىپسىز جەرلەردى پانالاڭىز. دۇمپۋلەر اياقتالعاننان كەيىن عيماراتتان قاۋىپسىز قاشىقتىققا ەۆاكۋاتسيالاڭىز. ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ نۇسقاۋلارىن مۇقيات قاداعالاڭىز، - دەلىنگەن ەسكەرتۋدە.

    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы ескерту келді
    فوتو: Kazinform

    سونىمەن قاتار، قوسىمشا اقپاراتتىڭ الماتى اكىمدىگى مەن توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە جاريالاناتىنى ايتىلعان.

    حابارلاما مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندە تاراتىلدى.

    كەيىنىرەك ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س الماتىدا جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن حابارلادى.

    جەر استى ءدۇمپۋىنىڭ سەزىلگەنى جونىندەگى اقپارات ناقتىلانىپ جاتىر.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

