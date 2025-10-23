الماتىلىقتارعا جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ كەلدى
الماتى. قازاقپارات - 23-قازان كۇنى الماتى تۇرعىندارىنا جەر سىلكىنىسىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ كەلدى.
حابارلامادا تۇرعىندارعا ءقاۋىپسىز جەرلەردى پانالاۋعا جانە دۇمپۋلەر باسىلعاننان كەيىن عيماراتتاردان قاۋىپسىز قاشىقتىققا ەۆاكۋاتسيالانۋعا كەڭەس بەرىلگەن.
- نازار اۋدارىڭىز! جەر سىلكىنىسىقاۋىپسىز جەرلەردى پانالاڭىز. دۇمپۋلەر اياقتالعاننان كەيىن عيماراتتان قاۋىپسىز قاشىقتىققا ەۆاكۋاتسيالاڭىز. ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ نۇسقاۋلارىن مۇقيات قاداعالاڭىز، - دەلىنگەن ەسكەرتۋدە.
سونىمەن قاتار، قوسىمشا اقپاراتتىڭ الماتى اكىمدىگى مەن توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە جاريالاناتىنى ايتىلعان.
حابارلاما مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندە تاراتىلدى.
كەيىنىرەك ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س الماتىدا جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن حابارلادى.
جەر استى ءدۇمپۋىنىڭ سەزىلگەنى جونىندەگى اقپارات ناقتىلانىپ جاتىر.
اۆتور
مەيىرمان لەس