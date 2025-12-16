ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:10, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىلىقتار «تاۋەلسىزدىك» مونۋمەنتىنە گۇل شوقتارىن قويدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي الماتىدا «تاۋەلسىزدىك» مونۋمەنتىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى.

    гулчамбар қўйиш
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ەسكە الۋ ءىس-شاراسىنا الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، قوعامدىق كەڭەس پەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرى، 1986 -جىلعى جەلتوقسان وقيعاسىنا قاتىسۋشىلار، ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى مەن جاستار قاتىستى.

    Мустақиллик монументи
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    جينالعان قاۋىم ەلدىڭ ازاتتىعى مەن تاۋەلسىزدىگى جولىندا جانىن قيعان ەرلەردىڭ رۋحىنا ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك جاريالاپ، تاعزىم ەتتى.

    гул қўйиш
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    سالتاناتتى ءراسىم الماتى وڭىرلىك گارنيزونىنىڭ اسكەري-رۋحتى وركەسترىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىنداۋمەن اياقتالدى.

    гул қўйиш
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي الماتىنىڭ بوستاندىق اۋدانىندا ساتبايەۆ پەن جەلتوقسان كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان بيىكتىگى 200 مەتر تەلەراديو حابارىن تاراتاتىن مۇنارانىڭ ساۋلەتتىك جارىقتاندىرۋ جوباسى تولىق اياقتالعانىن حابارلاعانبىز.

    гул қўйиш маросими
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ونىڭ الدىندا الماتىدا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەتىنىن جازعانبىز.

     

