الماتىلىقتار «تاۋەلسىزدىك» مونۋمەنتىنە گۇل شوقتارىن قويدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي الماتىدا «تاۋەلسىزدىك» مونۋمەنتىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
ەسكە الۋ ءىس-شاراسىنا الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، قوعامدىق كەڭەس پەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرى، 1986 -جىلعى جەلتوقسان وقيعاسىنا قاتىسۋشىلار، ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ وكىلدەرى مەن جاستار قاتىستى.
جينالعان قاۋىم ەلدىڭ ازاتتىعى مەن تاۋەلسىزدىگى جولىندا جانىن قيعان ەرلەردىڭ رۋحىنا ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك جاريالاپ، تاعزىم ەتتى.
سالتاناتتى ءراسىم الماتى وڭىرلىك گارنيزونىنىڭ اسكەري-رۋحتى وركەسترىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىنداۋمەن اياقتالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي الماتىنىڭ بوستاندىق اۋدانىندا ساتبايەۆ پەن جەلتوقسان كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان بيىكتىگى 200 مەتر تەلەراديو حابارىن تاراتاتىن مۇنارانىڭ ساۋلەتتىك جارىقتاندىرۋ جوباسى تولىق اياقتالعانىن حابارلاعانبىز.
ونىڭ الدىندا الماتىدا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەتىنىن جازعانبىز.