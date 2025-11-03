ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:12, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتىلىقتار قانداي ماسەلە بويىنشا ءجيى شاعىم تۇسىرەدى

    الماتى. KAZINFORM - قالا اكىمدىگى الماتىلىقتاردىڭ ءوتىنىش-تىلەكتەرىن قابىلداۋعا ارنالعان Open Almaty سەرۆيسى جۇمىسىنىڭ 9 ايلىق قورىتىندىسىن جاريالادى.

    р
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/ Kazinform

    رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان 30 قىركۇيەگىنە دەيىن Open Almaty قوعامدىق قابىلداۋىنا 173518 ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن. ولاردىڭ %69 ى جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جىبەرىلمەي، سول جەردە شەشىمىن تاپقان.

    وسى جىلدىڭ 9 ايىندا تۇرعىنداردىڭ شاعىمى كوكتەم كەزىندە كوپ بولعان. ءبىرىنشى توقساندا (قاڭتار، اقپان، ناۋرىز) - 49981 (%29)، ەكىنشى توقساندا (ءساۋىر، مامىر، ماۋسىم) - 73220 (%42)، ءال ۇشىنشى توقساندا (شىلدە، تامىز، قىركۇيەك) - 50317 (%29) ءوتىنىش تۇسكەن.

    قالا تۇرعىندارى تاراپىنان ەڭ ءجيى شاعىم قوعامدىق كولىككە قاتىستى تۇسكەن. بارلىعى - 13361 ءوتىنىش. بۇل جالپى وتىنىشتەردىڭ 21 پايىزى. ودان كەيىنگى ورىنداردا:

    * ينجەنەرلىك جەلىلەر - 8621 (%13)؛

    * جولداردى جوندەۋ - 8321 (%13)؛

    * اۋماقتى تازالاۋ - 7003 (%11)؛

    * كوگالداندىرۋ - 5281 (%8)؛

    * جارىقتاندىرۋ - 3573 (%5)؛

    * باسقا دا ماسەلەلەر (جول قوزعالىسى، قۇقىقتىق ءتارتىپ، ۆەتەريناريا جانە ت. ب. ) - 19033 (%29).

    Алматылықтар қандай мәселелерге жиі шағым түсіреді
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ال قالانىڭ 8 اۋدانى ىشىندە ەڭ كوپ ءوتىنىش بوستاندىق اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىنان تۇسكەن - 10163 ءوتىنىش نەمەسە %16. ەكىنشى ورىندا 8109 (%13) شاعىم تۇسكەن مەدەۋ اۋدانى، ال ءۇشىنشى ورىندا اۋەزوۆ اۋدانى - 7375 (%11). ودان بولەك الاتاۋ اۋدانىنان 6373 (%10)، تۇركسىب اۋدانىنان 6141 (%9)، المالى اۋدانىنان 5823 (%9)، ناۋرىزباي اۋدانىنان 4043 (%6)، جەتىسۋ اۋدانىنان 3742 (%6) ءوتىنىش تۇسكەن.

    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
