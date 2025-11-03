الماتىلىقتار مەترو كىرەبەرىسىندەگى ۇزىن-سونار كەزەككە شاعىمداندى
الماتى. KAZINFORM - الماتى مەترو بەكەتتەرىنىڭ كىرەبەرىسىندە ۇزىن-سونار كەزەك پايدا بولاتىن بولعان.
بۇل جاعدايعا قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىدە شاعىم ءبىلدىردى. ونداعى مالىمەتكە سايكەس، مەترو تۋرنيكەتتەرىندە QR- كود ارقىلى نە بانك كارتالارى ارقىلى جولاقىسىن تولەۋگە بولمايدى. ءبىراق بۇرىن اتالعان قىزمەتتەر قولجەتىمدى بولعان.
الماتى مەتروپوليتەنى بۇل جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- الماتى مەتروسىندا «وڭاي» QR-كودى ارقىلى جولاقىنى تولەۋ پيلوتتىق رەجيمدە جۇرگىزىلدى. تەستىلەۋ بارىسىندا QR- كودتاردى قابىلداۋ پروتسەسىنىڭ باياۋ جۇرەتىنى انىقتالدى، بۇل اسىرەسە قاربالاس ۋاقىتتا كەزەكتىڭ پايدا بولۋىنا سەبەپ بولدى. وسىعان بايلانىستى QR-كود ارقىلى تولەم جاساۋ فۋنكتسياسى جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ جانە تەحنيكالىق جەتىلدىرۋ جۇمىستارى اياقتالعانعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلدى، - دەپ حابارلادى مەترو اكىمشىلىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مەتروسىندا 2026 -جىلى تۋرنيكەتتەر جاڭارتىلاتىنىن جازعانبىز. بۇل جۇمىستار اياسىندا تۋرنيكەتتەر بانك كارتالارى، Apple Pay ،Google Pay جانە Samsung Pay ارقىلى تولەم قابىلداي الاتىن جاناسپايتىن تولەم جۇيەسىمەن جابدىقتالادى.