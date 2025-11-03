ق ز
    22:21, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتىلىقتار مەترو كىرەبەرىسىندەگى ۇزىن-سونار كەزەككە شاعىمداندى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى مەترو بەكەتتەرىنىڭ كىرەبەرىسىندە ۇزىن-سونار كەزەك پايدا بولاتىن بولعان.

    Алматылықтар метро кіреберісіндегі ұзын-сонар кезекке шағымданды
    فوتو: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    بۇل جاعدايعا قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىدە شاعىم ءبىلدىردى. ونداعى مالىمەتكە سايكەس، مەترو تۋرنيكەتتەرىندە QR- كود ارقىلى نە بانك كارتالارى ارقىلى جولاقىسىن تولەۋگە بولمايدى. ءبىراق بۇرىن اتالعان قىزمەتتەر قولجەتىمدى بولعان.

    الماتى مەتروپوليتەنى بۇل جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - الماتى مەتروسىندا «وڭاي» QR-كودى ارقىلى جولاقىنى تولەۋ پيلوتتىق رەجيمدە جۇرگىزىلدى. تەستىلەۋ بارىسىندا QR- كودتاردى قابىلداۋ پروتسەسىنىڭ باياۋ جۇرەتىنى انىقتالدى، بۇل اسىرەسە قاربالاس ۋاقىتتا كەزەكتىڭ پايدا بولۋىنا سەبەپ بولدى. وسىعان بايلانىستى QR-كود ارقىلى تولەم جاساۋ فۋنكتسياسى جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋ جانە تەحنيكالىق جەتىلدىرۋ جۇمىستارى اياقتالعانعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلدى، - دەپ حابارلادى مەترو اكىمشىلىگى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مەتروسىندا 2026 -جىلى تۋرنيكەتتەر جاڭارتىلاتىنىن جازعانبىز. بۇل جۇمىستار اياسىندا تۋرنيكەتتەر بانك كارتالارى، Apple Pay ،Google Pay جانە Samsung Pay ارقىلى تولەم قابىلداي الاتىن جاناسپايتىن تولەم جۇيەسىمەن جابدىقتالادى.

