الماتىلىقتار 1939 -جىلعى ءورت ءسوندىرۋ عيماراتىنىڭ تاريحي كەلبەتىن ساقتاۋدى ءوتىندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىندا ورنالاسقان ءورت ءسوندىرۋ بولىمىنە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە قالا تۇرعىنى №5-مامانداندىرىلعان ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ عيماراتىنا جۇرگىزىلەتىن كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارىنان كەيىن ونىڭ تاريحي كەلبەتى ساقتالماۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ شاعىم ءبىلدىردى. ول ءسوزىنىڭ دالەلى رەتىندە عيمارات سىرتىندا ىلىنگەن نىسان پاسپورتىن كورسەتكەن.
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ سايتىندا مەدەۋ اۋدانى قونايەۆ كوشەسى، 132 مەكەنجايىندا ورنالاسقان ءورت ءسوندىرۋ بولىمىنە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە بايلانىستى بايقاۋ وتكەن. ونداعى مالىمەتكە سايكەس، نىساندى جاڭارتۋعا 1194441101 تەڭگە جۇمسالادى. تاپسىرىس بەرۋشى - الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى، ال جەڭىمپاز مەردىگەر - «كازەۆروستروي» ج ش س.
الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى №5-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ عيماراتىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- بارلىق جۇمىس ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى سالاسىنداعى جاۋاپتى ورگانداردىڭ تالاپتارىنا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەسكيزدىك جوبا الماتى قالاسىنىڭ ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى باسقارماسىمەن كەلىسىلگەن، عيماراتتىڭ سىرتقى كەلبەتى وزگەرتىلمەيدى. ال قاسبەتىن نۇسقاۋلارعا ساي ماتەريالدان جاسالۋى كوزدەلگەن. ماڭىزدى اتاپ وتەر جايت - بۇل عيمارات 1939 -جىلى، 86 جىل بۇرىن سالىنعان جانە قازىرگى ۋاقىتتا سەيسميكالىق تۇرعىدان كۇشەيتىلمەگەن. وسى عيماراتتا كۇن سايىن ت ج م قىزمەتكەرلەرى قىزمەت اتقارادى، سوندىقتان عيماراتتى جاڭارتۋ ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ءتيىستى ەڭبەك جاعدايلارىن جاساۋعا باعىتتالعان، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، الماتىدا قۇرىلىس تالاپتارىن بۇزعان تاعى ءبىر كومپانيا ليتسەنزياسىنان قاعىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان