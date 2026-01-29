الماتىلىق ايەل اۆتوبۋستا 4,1 ميلليون تەڭگەنىڭ اقشاسى مەن التىنىن ۇرلاعان
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قوعامدىق كولىكتە ۇرلىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ايەل ادامدى ۇستادى.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا اۆتوبۋس ىشىندە جولاۋشىنىڭ سومكەسىنەن جاسىرىن تۇردە ۇلتتىق جانە شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى قاراجاتتى، سونداي-اق التىن بۇيىمداردى ۇرلاعانى انىقتالدى. كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىننىڭ جالپى سوماسى 4,1 ميلليون تەڭگەدەن استى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل تەرگەۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ قىلمىسقا قاتىسى بارى تولىق دالەلدەندى. ءتىنتۋ كەزىندە ۇرلىق فاكتىسىن راستايتىن زاتتاي دالەلدەمەلەر، ونىڭ ىشىندە ۇرلانعان مۇلىكتىڭ ءبىر بولىگى تاركىلەندى.
- سونىمەن قاتار كۇدىكتىنىڭ كىناسى قوعامدىق كولىك سالونىندا ورناتىلعان بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارىمەن دە دالەلدەنىپ وتىر. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى اسحات داۋلەتياروۆ.
پوليتسيا ازاماتتاردى جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا، قوعامدىق كولىكتە جۇرگەندە جەكە مۇلكىنە اسا مۇقيات بولۋعا ۇندەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جاڭا جىل قاربالاسىندا ۇرلىق جاساعان كۇدىكتىلەر ۇستالعانىن جازعانبىز.