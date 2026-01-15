الماتىلىق التى سپورتشى قىسقى وليمپياداعا جولداما الدى
الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلى الماتى سپورتشىلارى ءىرى حالىقارالىق جارىستارعا، سونىڭ ىشىندە XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى مەن جازعى ازيا ويىندارىنا دايىندىقتى باستادى. بۇل تۋرالى الماتى سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى دارحان نۇرحان ۇلى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا الماتىدان قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسۋعا 6 ليتسەنزيا بار. وليمپيادا 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليادا وتەدى.
ليتسەنزيا يەلەنگەن سپورتشىلار:
ميحايل شايدوروۆ - مانەرلەپ سىرعاناۋ،
ەۆگەنيي كوشكين - كونكي سپورتى،
الەكساندرا سكوروحودوۆا،
روستيسلاۆ حوحلوۆ - تاۋ شاڭعىسى سپورتى.
سونىمەن قاتار شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ سپورتىنان يليا ميزەرنىح پەن دانيل ۆاسيليەۆ تاعى التى ليتسەنزياعا ۇمىتكەر. بۇل سپورتشىلارعا قاتىستى رەسمي شەشىم 22-قاڭتاردا بەلگىلى بولادى.
بۇدان بولەك، 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيادا (ايتي پرەفەكتۋراسى، ناگويا قالاسى) وتەتىن جازعى ازيا ويىندارىنا دا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.
الماتىدان 23 سپورت ءتۇرى بويىنشا 79 سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى ەۋروپا، ازيا ەلدەرى مەن ا ق ش اۋماعىندا ءوتىپ جاتىر.
كوماندانىڭ باستى ماقساتى - الدىڭعى ازيا ويىندارىنداعى ناتيجەدەن اسىپ ءتۇسۋ جانە سپورتشىلاردى 2028-جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن جازعى وليمپيادا ويىندارىنا ساپالى دايىنداۋ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا باعدارلاماسىندا قانداي وزگەرىستەر بار ەكەنىن جازعانبىز.