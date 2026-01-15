ق ز
    15:12, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىلىق التى سپورتشى قىسقى وليمپياداعا جولداما الدى

    الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلى الماتى سپورتشىلارى ءىرى حالىقارالىق جارىستارعا، سونىڭ ىشىندە XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى مەن جازعى ازيا ويىندارىنا دايىندىقتى باستادى. بۇل تۋرالى الماتى سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى دارحان نۇرحان ۇلى ايتتى.

    ا
    Фото: ҰОК

    ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا الماتىدان قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسۋعا 6 ليتسەنزيا بار. وليمپيادا 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليادا وتەدى.

    ليتسەنزيا يەلەنگەن سپورتشىلار:

    ميحايل شايدوروۆ - مانەرلەپ سىرعاناۋ،

    ⁠ەۆگەنيي كوشكين - كونكي سپورتى،

    ⁠الەكساندرا سكوروحودوۆا،

    ⁠روستيسلاۆ حوحلوۆ - تاۋ شاڭعىسى سپورتى.

    سونىمەن قاتار شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ سپورتىنان يليا ميزەرنىح پەن دانيل ۆاسيليەۆ تاعى التى ليتسەنزياعا ۇمىتكەر. بۇل سپورتشىلارعا قاتىستى رەسمي شەشىم 22-قاڭتاردا بەلگىلى بولادى.

    بۇدان بولەك، 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيادا (ايتي پرەفەكتۋراسى، ناگويا قالاسى) وتەتىن جازعى ازيا ويىندارىنا دا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.

    الماتىدان 23 سپورت ءتۇرى بويىنشا 79 سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى ەۋروپا، ازيا ەلدەرى مەن ا ق ش اۋماعىندا ءوتىپ جاتىر.

    كوماندانىڭ باستى ماقساتى - الدىڭعى ازيا ويىندارىنداعى ناتيجەدەن اسىپ ءتۇسۋ جانە سپورتشىلاردى 2028-جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن جازعى وليمپيادا ويىندارىنا ساپالى دايىنداۋ.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا باعدارلاماسىندا قانداي وزگەرىستەر بار ەكەنىن جازعانبىز.

    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
