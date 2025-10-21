الماتىدان توكيوعا تىكەلەي رەيس قاشان ۇشا باستايدى
الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلعى ناۋرىزدا Air Astana اۋە كومپانياسى الماتى مەن توكيو اراسىنداعى جاڭا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن ىسكە قوسادى.
رەيس قارساڭىندا جاپونيانىڭ جەتەكشى تۋروپەراتورلارى الماتىدا قازاقستاندىق تۋريستىك يندۋستريا وكىلدەرىمەن كەزدەستى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الماتى - توكيو تىكەلەي رەيسىنىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى تۋريستىك جانە ىسكەرلىك بايلانىستى جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى.
الدىن الا بولجام بويىنشا، رەيس ىسكە قوسىلعان العاشقى جىلى جاپونيادان 5-7 مىڭعا دەيىن تۋريست كەلۋى مۇمكىن.
- جاپونيا - قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى نارىق. بۇل ساپار مەن بولاشاق رەيس ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىق پەن قىزىعۋشىلىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى، - دەدى الماتى تۋريزم باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان كاتىشيەۆ الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.