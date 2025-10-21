ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    الماتىدان توكيوعا تىكەلەي رەيس قاشان ۇشا باستايدى

    الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلعى ناۋرىزدا Air Astana اۋە كومپانياسى الماتى مەن توكيو اراسىنداعى جاڭا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن ىسكە قوسادى.

    Алматидан Токиога тўғридан-тўғри рейслар
    Фото: centrum-air.com

    رەيس قارساڭىندا جاپونيانىڭ جەتەكشى تۋروپەراتورلارى الماتىدا قازاقستاندىق تۋريستىك يندۋستريا وكىلدەرىمەن كەزدەستى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الماتى - توكيو تىكەلەي رەيسىنىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى تۋريستىك جانە ىسكەرلىك بايلانىستى جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى.

    الدىن الا بولجام بويىنشا، رەيس ىسكە قوسىلعان العاشقى جىلى جاپونيادان 5-7 مىڭعا دەيىن تۋريست كەلۋى مۇمكىن.

    - جاپونيا - قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى نارىق. بۇل ساپار مەن بولاشاق رەيس ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىق پەن قىزىعۋشىلىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى، - دەدى الماتى تۋريزم باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان كاتىشيەۆ الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.

