الماتىدان قىزىلورداعا بەت العان Air Astana ۇشاعى كەرى قايتۋعا ءماجبۇر بولدى
الماتى. قازاقپارات – 13-قاڭتاردا الماتى - قىزىلوردا باعىتىندا ۇشىپ شىققان ك س985 رەيسىن ورىنداعان Airbus A320 اۋە كەمەسى اۋەگە كوتەرىلگەننەن كەيىن كەرى قايتۋعا ءماجبۇر بولدى. بۇل تۋرالى Air Astana باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇشۋ بارىسىندا اۋە كەمەسىندە ىقتيمال تەحنيكالىق اقاۋ بارىن بىلدىرەتىن ينديكاتور ىسكە قوسىلعان. قىزىلوردا اۋەجايىندا قاجەتتى تەحنيكالىق ماماندار بولماعاندىقتان، ەكيپاج قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس ۇشىپ شىققان اۋەجايعا - الماتىعا ورالۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
- اۆياتاسىمالداۋشىنىڭ ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق قىزمەتى ءوندىرۋشىنىڭ نۇسقاۋلىعىنا سايكەس قاجەتتى تەكسەرۋلەردى ورىندادى. اقاۋلار انىقتالماعاندىقتان اۋە كەمەسى قايتا پايدالانۋعا بەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الايدا الماتىداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا جانە Airbus NEO ۇشاقتارىنا قاتىستى پايدالانۋ شەكتەۋلەرىنە بايلانىستى رەيستى FlyArystan اۋە كەمەسىمەن ورىنداعان. وسىعان بايلانىستى رەيس تاعى دا كىدىردى.
ۇشاق الماتىدان 02:34 تە قايتا ۇشىپ شىقتى. جالپى كەشىگۋ ۋاقىتى - 12 ساعات 24 مينۋت.
- تاسىمالداۋشى رەيستىڭ كەشىگۋى كەزىندە جولاۋشىلارعا ىستىق تاماق پەن سۋسىندار ۇسىندى. سۇرانىس بويىنشا 36 جولاۋشى قوناق ۇيگە ورنالاستىرىلدى، - دەپ حابارلادى كومپانيا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن Air Astana الماتىدان ۇشىپ شىعاتىن كەشكى رەيستەرىن تۇمان مەن كورىنۋ قاشىقتىعى 150 مەتردەن كەم بولۋىنا بايلانىستى كەشىكتىرىپ جاتقانىن حابارلاعانبىز.