ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:10, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الماتىدان اقتاۋعا شىققان ەير استانا ۇشاعى شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولدى

    استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى الماتىدان اقتاۋعا شىققان ۇشاق شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولعانىن راستادى.

    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/Kazinform

    الەۋمەتتىك جەلىدە ۇشاق بورتىنداعى جاعداي تۋرالى ۆيدەو تاراعان بولاتىن. جولاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ۇشاق اۋەگە كوتەرىلگەن كەزدە بورتتان بوگدە ءبىر ءتۇرلى شۋىل شىققان. ال 30-40 مينۋتتان كەيىن ۇشاق تومەندەگەن.

    - 31-تامىزدا الماتى- اقتاۋ باعىتىنا شىققان ك س 859 رەيسىنىڭ ەكيپاجى اقتاۋعا جەتە بەرە، تەحنيكالىق اقاۋ تۋرالى حابار بەرىپ، نۇسقاۋلىققا ساي ءبىرىنشى بولىپ قونۋعا رۇقسات سۇرادى. وسىدان كەيىن ول قاۋىپسىز ەشەلونىنىڭ كومەگىمەن اقتاۋ اۋەجايىنا امان قوندى، - دەپ ءمالىم ەتتى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    قازىر ۇشاقتاعى اقاۋ نەدەن شىققانى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    - اتالعان رەيستىڭ بۇكىل جولاۋشىلارى باسقا اۋە كەمەسىنە اۋىستىرىلدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.

    بۇعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا ناۋقاس ايەل مەن نارەستەنى قۇتقارۋ ءۇشىن تىكۇشاق قاجەت بولعانىن جازعان ەدىك.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
