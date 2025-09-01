الماتىدان اقتاۋعا شىققان ەير استانا ۇشاعى شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولدى
استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى الماتىدان اقتاۋعا شىققان ۇشاق شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولعانىن راستادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە ۇشاق بورتىنداعى جاعداي تۋرالى ۆيدەو تاراعان بولاتىن. جولاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ۇشاق اۋەگە كوتەرىلگەن كەزدە بورتتان بوگدە ءبىر ءتۇرلى شۋىل شىققان. ال 30-40 مينۋتتان كەيىن ۇشاق تومەندەگەن.
- 31-تامىزدا الماتى- اقتاۋ باعىتىنا شىققان ك س 859 رەيسىنىڭ ەكيپاجى اقتاۋعا جەتە بەرە، تەحنيكالىق اقاۋ تۋرالى حابار بەرىپ، نۇسقاۋلىققا ساي ءبىرىنشى بولىپ قونۋعا رۇقسات سۇرادى. وسىدان كەيىن ول قاۋىپسىز ەشەلونىنىڭ كومەگىمەن اقتاۋ اۋەجايىنا امان قوندى، - دەپ ءمالىم ەتتى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىر ۇشاقتاعى اقاۋ نەدەن شىققانى تەكسەرىلىپ جاتىر.
- اتالعان رەيستىڭ بۇكىل جولاۋشىلارى باسقا اۋە كەمەسىنە اۋىستىرىلدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
