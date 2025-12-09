ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    الماتىداعى ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ بىرىنەن ادامدار ەۆاكۋاتسيالاندى

    الماتى. KAZINFORM - ساۋدا ورتالىعىنا جارىلعىش زات قويىلعانى تۋرالى جاسىرىن حابارلاما تۇسكەن.

    Людей эвакуировали из ТРЦ после сообщения о заминировании в Алматы
    فوتو: Kazinform

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اقپارات تۇسكەننەن كەيىن قالانىڭ بارلىق جەدەل-قىزمەتتىك بولىمشەلەرىنىڭ جۇمىسى شۇعىل تۇردە ۇيىمداستىرىلعان. سونداي-اق ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تۇرعىندار مەن قىزمەتكەرلەر ەۆاكۋاتسيالانعان. قازىر عيماراتقا ارنايى ماماندار تاراپىنان كوميسسيالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جالعان حابارلاما جاساعان تۇلعانى انىقتاۋعا كىرىستى. ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. پوليتسيا تۇرعىنداردان قالىپتاسقان جاعدايعا تۇسىنىستىكپەن قاراپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن شۇعىل قىزمەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋدى، سونداي-اق جەكە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىنداعى بارلىق نۇسقاۋدى ورىنداۋدى سۇرايدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

     

    الماتى جاڭالىقتارى
