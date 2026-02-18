الماتىداعى سەيسميكالىق ستانسيالار قالاي جۇمىس ىستەپ تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جەر سىلكىنىستەرى تۋرالى اۆتوماتتاندىرىلعان ەرتە قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسى قالاي جۇمىس ىستەيدى؟ Kazinform ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.
الماتى قالاسىندا 28 سەيسموستانسيا ورناتۋ ارقىلى 2023 -جىلدان باستاپ اۆتوماتتاندىرىلعان ەرتە قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسى (ا ە ق ج) ەنگىزىلدى. 2024 -جىلدىڭ مامىرىنان باستاپ ول قالا تۇرعىندارىن جەدەل حابار جىبەرۋ ماقساتىندا Cell Broadcast تەحنولوگياسى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن «Mass Alert» جەدەل حابارلاۋ جۇيەسىنە بىرىكتىرىلدى. بۇل جۇيە SMS-حابارلامالارعا قاراعاندا حالىقتى جىلدام ءارى ءتيىمدى اقپاراتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بەكىتىلگەن تالاپتار بويىنشا جۇيە 5 بال نە ودان جوعارى جەل سىلكىنىسى كەزىندە اۆتوماتتى تۇردە حابار تاراتۋى قاجەت. الايدا 2025 -جىلدىڭ 21-قىركۇيەك پەن 23-قازان كۇندەرى الماتىلىقتار جەر ءدۇمپۋىن سەزىنبەسە دە، Mass Alert جۇيەسىنەن شۇعىل حابارلاندىرۋ كەلدى.
بۇل جاعداي ەكى رەت قايتالانعان سوڭ، ق ر توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى كەگەن تۇرسىنبايەۆ جۇيەدە اقاۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، ونىڭ جۇمىسىن رەتكە كەلتىرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ال كەشە الماتىلىقتار جەر سىلكىنىسىن انىق سەزدى. جەر ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى الماتىدان شىعىسقا قاراي 74 شاقىرىم جەردە ورنالاستى. الايدا بۇل جولى ەرتە حابارلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلمادى.
وسى ورايدا، الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنە جۇگىنىپ، سەيسموستانسيالار مەن ەرتە حابارلاۋ جۇيەسى قانشالىقتى ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن ناقتىلادىق. رەسمي ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن قالالىق ت ج د باستىعىنىڭ ورىنباسارى دانيار ءجۇسىپوۆ بارلىق ستانسيالار شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەنگىزىلگەن ا ە ق ج جەر سىلكىنىسىن بولجاۋعا ارنالماعان. ونىڭ جۇمىس قاعيداتى مەن الگوريتمى الماتى قالاسىنىڭ اينالاسىنداعى جەر قىرتىسىنىڭ تەربەلىستەرىن تىركەۋگە، GSM مەن سپۋتنيكتىك بايلانىس ارقىلى قالاعا باعىتتالعان سەيسميكالىق تولقىن تۋرالى سيگنالدى جەدەل تۇردە جەتكىزۋگە نەگىزدەلگەن.
- ياعني، تولقىننىڭ جەتۋ جىلدامدىعىنان بىرنەشە سەكۋند بۇرىن حابار بەرەدى. قالا تۇرعىندارىن شۇعىل حاباردار ەتۋ ماقساتىندا ا ە ق ج «Mass Alert» جەدەل حابارلاۋ جۇيەسىنە بىرىكتىرىلگەن، - دەدى ول.
دانيار ءجۇسىپوۆ بىلتىر 21-قىركۇيەك پەن 23-قازاندا بولعان وقيعالاردان كەيىن جۇرگىزىلگەن جان-جاقتى تالداۋ جانە ا ە ق ج جۇيەسىنىڭ جۇمىس ىستەۋىنىڭ دۇرىستىعىن باعالاۋ ناتيجەسىندە «Mass Alert» ارقىلى حابارلامانى ىسكە قوسۋ دەپارتامەنتتىڭ جەدەل كەزەكشىسىنە تاپسىرىلعانىن ايتتى. حابار جىبەرۋ قازىر ادام قولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
- ۇقساس جۇيەلەردى قولدانۋدىڭ الەمدىك تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، كەز كەلگەن جۇيە بەيىمدەلۋدى جانە سىناقتىق پايدالانۋ كەزەڭىن قاجەت ەتەدى. وسى كەزەڭدە سەيسميكالىق وقيعالار تىركەلىپ، تالدانادى، سونداي-اق الگوريتم پارامەترلەرى جەرگىلىكتى گەولوگيالىق، گەوفيزيكالىق جانە باسقا دا پايدالانۋ جاعدايلارىنا سايكەس ناقتىلانادى، - دەدى الماتى قالاسى ت ج د باستىعىنىڭ ورىنباسارى.
ال جۇمىلدىرۋ دايىندىعى، اۋماقتىق جانە ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى الماتى قالاسىنىڭ اۋماعىندا 30 جاڭا سەيسموستانسيا ورناتىلدى.
- قازىر اۆتوماتتاندىرىلعان ەرتە قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىنە بىرىكتىرىلگەن 58 سەيسميكالىق ستانسيالار جۇمىس ىستەيدى. 2026 -جىلى تاعى 40 ستانسيا ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، ت ج م الماتىداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن سەل قاۋپى بار ۋچاسكەلەردى تەكسەردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان