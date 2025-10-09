الماتىداعى رايىمبەك باتىر كەسەنەسىنىڭ ماڭى قالاي وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى رايىمبەك باتىر كەسەنەسىنىڭ ماڭىندا VR تەحنولوگيالارىمەن جابدىقتالعان مۋزەي مەن زاماناۋي مادەني كەڭىستىك پايدا بولادى.
الماتىداعى رايىمبەك باتىر كەسەنەسى اۋماعىندا اباتتاندىرۋ مەن قۇرىلىس جۇمىستارى باستالدى. جوبا اياسىندا تاريحي نىساننىڭ اينالاسى جاڭارتىلىپ، وسى زامانعى مۋزەي كەشەنى سالىنادى.
بۇل تۋرالى الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ازامات قالدىبەكوۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، جوبانىڭ ماقساتى - كەسەنە اۋماعىن كيەلى ءارى تارتىمدى مادەني ورتالىققا اينالدىرۋ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا تاريحي تۇلعانىڭ ەرلىگىن دارىپتەيتىن جاڭا كەڭىستىك ۇسىنۋ.
- قۇرىلىس جۇمىستارى بارىسىندا كەسەنە ماڭى تولىق اباتتانىپ، ەكى جاڭا عيمارات سالىنادى. ونىڭ ءبىرى - ەكى قاباتتى مۋزەي عيماراتى. ءبىرىنشى قاباتتا مۋلتيمەديالىق ەكسپوزيتسيالار ورنالاسسا، ەكىنشى قاباتتا قازاق باتىرلارىنا ارنالعان تاريحي زال اشىلادى. مۋزەي زاماندىق VR جانە AR تەحنولوگيالارىمەن جابدىقتالادى، - دەدى ول.
جۇمىستار 2026 -جىلعى اقپاندا باستالىپ، مامىردا تولىق اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى «رايىمبەك باتىر» مەموريالدىق كەشەنىنىڭ قۇرىلىس الاڭىنا بارىپ، نىساننىڭ سول كەزدەگى احۋالىمەن تانىسقان ەدى.
رايىمبەك باتىر ماۆزولەيى - قازاقستاننىڭ كيەلى ورىندار كارتاسىنا ەنگەن، جالپىۇلتتىق ماڭىزى بار نىسان. قايتا جاڭعىرتۋ اياقتالعاننان كەيىن مۇندا ۇلى قولباسشىنىڭ ءومىرى مەن ەرلىگىن باياندايتىن زاماناۋي ەكسپوزيتسيا اشىلادى.
اۆتور
مەيىرمان لەس