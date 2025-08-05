الماتىداعى قارعالى وزەنىنىڭ جاسىل تۇسكە ەنۋىنە بايلانىستى تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى
الماتى. KAZINFORM - ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى الماتىدا قارعالى وزەنىنىڭ جاسىل تۇسكە بويالۋىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
4-امىز كۇنى الماتىلىقتار قارعالى وزەنىندە سۋدىڭ جاسىل تۇسكە بويالعانىن بايقاعان. ءتۇسىن وزگەرتكەن وزەننىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراپ، تۇرعىندار تاراپىنان الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، الماتى قالاسى بويىنشا ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى جەدەل تۇردە وزەن ارناسىن تەكسەرۋ ءۇشىن جاندوسوۆ كوشەسىنەن باستاپ «تەپلوەنەرگەتيك» ساياجاي كووپەراتيۆىنە دەيىنگى اۋماققا شىققان.
- «العاباس» ىقشاماۋدانى مەن «تەپلوەنەرگەتيك» ساياجاي كووپەراتيۆىنىڭ تۇرعىندارىنان الىنعان سۇحبات ناتيجەسىندە، شامامەن كۇندىزگى ساعات 12:00-دە جاسىل تۇسكە بويالعانى جانە 30 مينۋت بويى اعىپ وتكەندىگى انىقتالدى. دەپارتامەنت ماماندارى قارعالى وزەنىنىڭ تومەنگى اعىسىمەن ءجۇرىپ ءوتتى. الايدا تەكسەرۋ بارىسىندا وزەن سۋىنان كوزگە كورىنەرلىك جاسىل ءتۇستى زات انىقتالمادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمدەمەسىندە.
دەگەنمەن، تۇرعىندار 5 ليترلىك ىدىسقا سۋ الىپ، ونى تالداۋ ءۇشىن دەپارتامەنتتىڭ اناليتيكالىق زەرتحاناسىنا تاپسىرعان.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى قارعالى وزەنىنىڭ باستاۋى تاۋعا جاقىن جەردە ورنالاسقانىن، ال ونىڭ اعىسى الماتى قالاسىنىڭ بىرنەشە اۋدانىن كەسىپ وتەتىنىن اتاپ ءوتتى. وزەن ارناسىنىڭ بويىندا جەكە تۇرعىن ۇيلەر، وندىرىستىك نىساندار مەن بازارلار ورنالاسقان.
- جاسىل ءتۇس تىركەلگەن اۋماق («تەپلوەنەرگەتيك» ساياجاي اۋدانى) الماتى وبلىسىنا كىرەبەرىستە ورنالاسقان. بۇل جەردە وزەن شامامەن 4- 5 شاقىرىمعا سوزىلاتىن ونەركاسىپتىك ايماق ارقىلى وتەدى. اتالعان اۋماق وبلىس اۋماعىنا جاتادى جانە مۇندا وزەن ارناسىنا اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەگەن - وزەن تابيعي ارنادا اعادى. سونىمەن قاتار بۇل جەردە ءتۇرلى ونەركاسىپتىك نىساندار ورنالاسقان، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىكتەن.
جاسىل ءتۇستىڭ نەدەن پايدا بولعانىن انىقتاۋ ءۇشىن ەكولوگيا دەپارتامەنتى باسقا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، 5-تامىزدان باستاپ تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستايدى.
- سۋ قۇرامىنا جۇرگىزىلگەن زەرتحانالىق تالداۋدىڭ ناتيجەلەرى قوسىمشا جاريالاناتىن بولادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اكىمدىگى كوپىردەن وزەنگە جاسىل ءتۇستى حيميالىق زات توگىلگەن بولۋى ىقتيمال ەكەنىن حابارلادى.