الماتىداعى ەڭ ۇلكەن مەشىتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالسا دا، نەگە ءالى اشىلمادى
الماتى. KAZINFORM - ورازا ايتتا ءبىر كۇنگە اشىلىپ، 40 مىڭعا جۋىق ادامدى جيناعان الماتىداعى ەڭ ۇلكەن مەشىت نەگە ءالى ءوز جۇمىسىن باستامادى؟ قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى مەن الماتىنىڭ ادىلەت دەپارتامەنتى ونىڭ ناقتى سەبەبىن ءتۇسىندىردى.
عيمارات الماتىنىڭ الاتاۋ اۋدانى عاجايىپ شاعىن اۋدانى، 6 مەكەنجايىندا ورنالاسقان. مەشىتكە 20000 ادام سىيادى، سونداي-اق 1100 كولىككە ارنالعان اۆتوتۇراق پەن كىتاپحانا، 400 ادامعا ارنالعان ءىس-شارالار زالى مەن نەكە قيۋعا ارنالعان ارنايى ايماق تا بار.
بيىل قۇلشىلىق ورداسىندا ورازا ايت مەرەكەسىنە وراي ايت نامازى وقىلىپ، مەشىت ءبىر كۇنگە اشىلعان ەدى. سول كەزدە ايت نامازىنا 40 مىڭعا جۋىق ادام جينالعانى حابارلانعان.
قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، «الاتاۋ» مەشىتىنىڭ قۇرىلىسى 2019-جىلى باستالىپ، 2025-جىلى اياقتالدى. ونى Almaty building projects قۇرىلىس كومپانياسى سالعان.
- قۇرىلىسى اياقتالعانىمەن، ونىڭ ىشىندەگى كابينەتتەردەگى جيھازدار مەن جاماعاتقا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن وزگە تالاپتار ءالى دە دايىن ەمەس. بۇگىندە بۇل جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
مەشىت ورنالاسقان جەر تەلىمىنىڭ قۇجاتتارىن زاڭداستىرۋ 2025-جىلعى قاراشا ايىنىڭ باسىندا اياقتالعان.
- قازىرگى تاڭدا مەشىت عيماراتىنىڭ قۇجاتتارى ەشقانداي كەدەرگىسىز دايىندالىپ جاتىر، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونداي-اق باسقارما مەشىت عيماراتىنىڭ قۇجاتتارى تولىق اياقتالىپ، مەشىت ق م د ب- نىڭ فيليالى بولىپ جەرگىلىكتى ادىلەت دەپارتامەنتىنەن رەسمي تىركەۋدەن وتكەن سوڭ اشىلاتىنىن حابارلادى.
اگەنتتىك ءتىلشىسى الماتى ادىلەت دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىمەن دە بايلانىسىپ كوردى.
ۆەدومستۆو مەشىتتى رەسمي تىركەۋ تۋرالى ءوتىنىش اۋەلى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا تىركەلىپ، سودان كەيىن عانا ادىلەت دەپارتامەنتى بازاسىنا تۇسەتىنىن مالىمدەدى. ال 25-قاراشاعا دەيىن ۆەدومستۆوعا بۇل مەشىتكە قاتىستى ءتيىستى ءوتىنىش تۇسپەگەنى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا بۇگىندە 2850 مەشىت جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ بارلىعى ەلىمىزدىڭ مۇسىلماندارىنىڭ ءدىني باسقارماسىنىڭ قاراماعىندا. بۇعان دەيىن مەشىتتەردىڭ قىزمەتى قالاي رەتتەلەتىنى جانە ولار قانداي قارجى كوزدەرى ارقىلى جۇمىس ىستەيتىنىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق تۇركىستانداعى 5 مىڭ ورىندىق مەشىتتىڭ قۇرىلىسى قاشان اياقتالاتىنىن دا حابارلاعانبىز.