الماتىداعى كوكتوبە تەلەمۇناراسى تۋريستەر ءۇشىن اشىلا ما
الماتى. KAZINFORM - «قازتەلەراديو» ا ق الماتىداعى ستراتەگيالىق نىسان بولىپ ەسەپتەلەتىن كوكتوبە تەلەمۇناراسىن تۋريستەر ءۇشىن اشىلاتىنى نە اشىلمايتىنى جونىندە تۇسىنىك بەردى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە كوكتوبە تەلەمۇناراسى تۋريستەرگە اشىلادى دەگەن اقپارات تاراعان ەدى. وسىعان بايلانىستى رەداكسيا «قازتەلەراديو» ا ق- نا حابارلاسىپ، تەلەمۇناراعا قاتىستى جاعدايدى ءتۇسىندىرۋدى سۇرادى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، تەلەمۇنارا - ۇلتتىق حابار تاراتۋ جەلىسىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى بار نەگىزگى نىساندارىنىڭ ءبىرى. بۇل جەردەن 21 تەلارنا مەن 23 راديوارنانىڭ تاراتىلىمى جۇرگىزىلەدى.
«قازتەلەراديو» ا ق باسقارما ءتوراعاسى رۋيسلام نۇرداۋلەت تەلەمۇنارا قازاقستاننىڭ تەرروريزمگە قارسى زاڭناماسىنا سايكەس تەرروريستىك تۇرعىدان وسال نىسان رەتىندە تىركەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي ساناتتاعى نىسانداردا بوگدە ادامداردىڭ جۇرۋىنە، ەكسكۋرسيالاردى، تۋريستىك، مادەني نە ويىن-ساۋىق شارالارىن وتكىزۋگە قاتاڭ تىيىم سالىنادى. سونىمەن قاتار زاڭناما مەن قوعام جارعىسىنىڭ تالاپتارىنا ساي ۇلتتىق وپەراتوردىڭ تۋريزم نەمەسە ويىن-ساۋىق سالاسىندا كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋىنا، نەگىزگى قىزمەتىنە قاتىسى جوق تابىس تابۋىنا رۇقسات جوق، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەلەمۇنارانىڭ باسقا ماقساتتارعا بەيىمدەلۋى تۋرالى كەز كەلگەن تالقىلاۋ تەك مەملەكەتتىك ورگاندار دەڭگەيىندە جۇرگىزىلۋى مۇمكىن جانە بارلىق قاۋىپسىزدىك تالابى تولىق ساقتالۋعا ءتيىس. ال بۇعان دەيىن جۋرناليستەر مەن بلوگەرلەر تەك ۋاكىلەتتى قۇرىلىمداردىڭ كەلىسىمىمەن عانا نىسانعا بارا الاتىن ەدى.
ينۆەستورلار تاراپىنان ۇسىنىس ءتۇستى مە
رەداكسيا سونداي-اق كەي ەلدەردەگى تاجىريبە بويىنشا بيزنەس وكىلدەرى تاراپىنان مۇندا باقىلاۋ الاڭدارىن، كورمە كەڭىستىكتەرىن نەمەسە كادەسىي دۇكەندەرىن اشۋ جايىندا ۇسىنىستار تۇسكەن- تۇسپەگەنىن دە سۇرادى.
- تەلەمۇنارانىڭ وسال نىسان مارتەبەسى بار جانە قوعام تەلەراديوحابار تاراتۋدان باسقا قىزمەت ءتۇرىن اتقارۋعا قۇقىلى ەمەس بولعاندىقتان، باقىلاۋ الاڭدارى، ءدامحانا، كادەسىي دۇكەندەرى سياقتى تۋريستىك ينفراقۇرىلىم قۇرۋ جونىندە بيزنەس تاراپىنان ەشقانداي ۇسىنىس تۇسكەن جوق، - دەدى رۋيسلام نۇرداۋلەت.
تەلەمۇنارانىڭ تەحنيكالىق جاعدايى
ۇلتتىق وپەراتور باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تەلەمۇنارا تۇراقتى تەحنيكالىق باقىلاۋدا. جوسپارلى الدىن الۋ جۇمىستارى تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ، مەتال كونسترۋكسيالار، ينجەنەرلىك جۇيەلەر جانە نىساننىڭ جەكە ەلەمەنتتەرى مۇقيات تەكسەرىلەدى.
2024-جىلى ارنايى ليتسەنزياسى بار ۇيىم تەلەمۇنارا مەن وعان ىرگەلەس اكىمشىلىك-تەحنيكالىق عيماراتقا كەشەندى ينجەنەرلىك-سەيسميكالىق زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. ساراپتاما ناتيجەسى بويىنشا نىسان سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىنى جانە ونى پايدالانۋ كەزىندە ەشقانداي قاۋىپ جوق ەكەنى انىقتالدى.
كوكتوبە تەلەمۇناراسى الماتىنىڭ نەگىزگى كورىكتى جەرلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 1000 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان، جالپى بيىكتىگى - 371 مەتر. قۇرىلىسى 1975-1983-جىلدارى جۇرگىزىلىپ، 1984-جىلعى 1-ماۋسىمدا پايدالانۋعا بەرىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىداعى «كوكتوبە» تەلەمۇناراسىندا جارىقتاندىرۋ تەحنولوگياسى قالاي جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى جازعانبىز.