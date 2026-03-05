الماتىداعى جۇمىسسىزدىق پەن ەڭبەك نارىعى: قانداي ماماندارعا سۇرانىس جوعارى
الماتى. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا الماتىداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 4,5 پايىز بولعان. رەسمي تىركەلگەن جۇمىسسىزدار سانى 53 مىڭنان اسادى.
الماتى قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا جۇمىسسىزداردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە كورسەتتى:
• 16- 24 جاس ارالىعىنداعى جاستار - 9916 ادام؛
• 25- 28 جاستا - 5448 ادام؛
• 29- 34 جاستا - 4425 ادام.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، جۇمىسسىزدار اراسىندا 35-44 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردىڭ ۇلەسى كوپ - 21363 ادام. سونىمەن قاتار 45-54 جاس ارالىعىنداعى 6348 ادام، 55- 64 جاس ارالىعىنداعى 6024 ادام جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن.
جۇمىسقا ورنالاسۋعا جاردەمەسەتىن قانداي باعدارلامالار بار
جۇمىس ىزدەگەن ازاماتتار ءۇشىن دوستىق داڭعىلى، 85 مەكەنجايىندا ورنالاسقان الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ءۇيىنىڭ ماڭىزدى ەرەكشە. ورتالىق ء«بىر تەرەزە» قاعيداتىمەن جۇمىس ىستەيدى: مۇندا جۇمىس بويىنشا كەڭەس الۋعا، الەۋمەتتىك تولەمدەردى، اتاۋلى كومەكتى جانە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ وزگە دە شارالارىن راسىمدەۋگە بولادى.
الەۋمەتتىك كودەكسكە سايكەس، قالادا جۇمىسپەن قامتۋدىڭ بەلسەندى شارالارىن ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى جۇزەگە اسىرادى. ونىڭ قىزمەتى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ۇيىمەن تىعىز بايلانىستى، ياعني جۇمىسقا ورنالاستىرۋ، وقىتۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ ماسەلەلەرى كەشەندى تۇردە قاراستىرىلعان.
ۋاقىتشا جۇمىسپەن قامتۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارى مەن قوعامدىق جۇمىستار بار. كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ تۇلەكتەرى ءۇشىن كاسىبي تاجىريبە جيناقتاپ، ەڭبەك نارىعىنا بەيىمدەلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «جاستار پراكتيكاسى» جانە «العاشقى جۇمىس ورنى» جوبالارى قولجەتىمدى. سونداي-اق قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقۋعا جولداما الۋ ارقىلى باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋعا بولادى.
جاڭا بيزنەس- يدەيالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 400 ا ە ك كولەمىندە قايتارىمسىز مەملەكەتتىك گرانتتار بەرىلەدى. «ۇرپاقتار كەلىسىمشارتى» جوباسى زەينەتكەرلىك جاسقا تاياعان قىزمەتكەرلەردىڭ كاسىبي تاجىريبەسىن وقۋىن بىتىرگەنىنە ەكى جىلدان اسپاعان 35 جاسقا دەيىنگى جاس ماماندارعا بەرۋگە باعىتتالعان. ال 50 جاستان اسقان ازاماتتاردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن «كۇمىس جاس» جوباسى جۇمىس ىستەيدى.
جۇمىسپەن قامتۋدىڭ بەلسەندى شارالارىنا اقپاراتتىق جۇيەدە تىركەلگەن جەرى بويىنشا جۇمىسسىز رەتىندە ەسەپتە تۇرعان تۇلعالار قاتىسا الادى. سونىمەن قاتار ىزدەنۋشىلەرگە زاڭگەرلىك كومەك پەن كەڭەس بەرىلەدى. بوس جۇمىس ورىندارىمەن «ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى» (Enbek.kz) پورتالى ارقىلى تانىسۋعا بولادى. پورتالدا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى ونلاين راسىمدەۋگە جانە جۇمىس جاعدايى، كەستەسى، جالاقى دەڭگەيى بويىنشا ىڭعايلى ىزدەۋ جۇيەسى ەنگىزىلگەن.
بيىل اقپان ايىنداعى جاعداي بويىنشا ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى ارقىلى 4,7 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا ورنالاسقان. ونىڭ ىشىندە 865 ادام - تۇراقتى جۇمىسقا، 2,9 مىڭى - سۋبسيديالاناتىن ورىندارعا باردى. تاعى 878 ى - جەكە باستامالار نەگىزىندە، ال 43 ادام سالالىق ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي جۇمىس تاپتى.
تۇلەكتەر پراكتيكانى قايدا وتە الادى
وقۋىن سوڭعى بەس جىل ىشىندە اياقتاعان جانە جاسى 35-كە تولماعان جوعارى وقۋ ورنى مەن كوللەدج تۇلەكتەرى ءۇشىن «جاستار پراكتيكاسى» باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل باعدارلاما العان ماماندىعى بويىنشا العاشقى تاجىريبە جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. 2026 -جىلى باعدارلاما قاتىسۋشىلارى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە، كومپانيالاردا (ج ش س)، جەكە كاسىپكەرلەردە، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار مەن تۇتىنۋ كووپەراتيۆتەرىندە ۋاقىتشا جۇمىسقا ورنالاسا الادى.
قانداي ماماندارعا سۇرانىس جوعارى؟
Enbek.kz پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە الماتىدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ ماماندارىنا - تاربيەشىلەر مەن ولاردىڭ كومەكشىلەرىنە، ماتەماتيكا مۇعالىمدەرىنە، حاتشىلار مەن الەۋمەتتىك پەداگوگتارعا سۇرانىس جوعارى.
قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىندا SMM- مەنەدجەرلەرگە، اكىمشىلەرگە، جۇرگىزۋشىلەرگە، اسپازدار مەن اس ءۇي جۇمىسشىلارىنا، كۇزەتشىلەرگە، قوسالقى جۇمىسشىلارعا، اۋلا سىپىرۋشىلار مەن جۇك تيەۋشىلەرگە سۇرانىس ساقتالىپ وتىر. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا مەيىربيكە، سانيتار، اكۋشەر مەن لابورانتتار قاجەت بولسا، ساۋدا سالاسىندا مەرچەندايزەرلەر، كاسسيرلەر، كۋرەرلەر مەن سۋپەرۆايزەرلەر تاپشى.
جاردەماقى جانە جۇمىسسىزدىق كورسەتكىشى
2025 -جىلى جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى 27 مىڭنان استام ادام جاردەماقى العان. وسى جىلدىڭ باسىنان بەرى بۇل تولەم 5 مىڭنان استام ازاماتقا تاعايىندالدى. ۆەدومستۆو كەيىنگى جىلدارى الماتىدا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيىنىڭ تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ەگەر 2023 -جىلى بۇل كورسەتكىش 4,8 پايىز بولسا، 2024 -جىلى 4,6 پايىزعا، ال 2025 -جىلى 4,5 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جۇمىستان شىعىپ قالعاندا 45 پايىزعا دەيىنگى تولەم قالاي تاعايىندالاتىنىن جازعانبىز.
