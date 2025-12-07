الماتىداعى ءىرى جول جوبالارىنىڭ اياقتالۋ مەرزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا ماگيسترالدەردى ۇزارتۋ مەن نەگىزگى قالالىق جولداردى قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
الماتىدا جالپى ۇزىندىعى 1165 ك م بولاتىن 277 ماگيسترالدى كوشە بار. قالانىڭ جول جەلىسىنىڭ ۇزىندىعى 3145 ك م جانە 2752 كوشەنى قامتيدى.
كەلەسى جىلى قاي جوبالار اياقتالادى؟
باسقارمانىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءۇش نەگىزگى جولدىڭ بارلىعىندا - اباي، ساين جانە رىسقۇلوۆتاعى جۇمىستار بەكىتىلگەن جوسپار مەن بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس ءجۇرىپ جاتىر.
اباي داڭعىلىنداعى قۇرىلىس جوباسى اۋەزوۆ كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىنگى ۋچاسكەنى الىپ جاتىر. 1,2 شاقىرىمعا كىرەبەرىس جولدار مەن تروتۋارلاردى سالۋ جۇمىستارى جالعاسادى. مەنشىكتەن شىعارۋعا جوسپارلانعان 75 جەر ۋچاسكەسىنىڭ 74 ى ساتىپ الىندى. قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارىن اياقتاۋ 2026 -جىلدىڭ تامىز ايىنا جوسپارلانعان. جوبا بيۋدجەتى 3,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
سونىمەن قاتار، ءتيىستى جۇمىستارى مىنا جولداردا ءجۇرىپ جاتىر:
وڭعارسىنوۆا كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىنگى ارالىقتا رىسقۇلوۆ داڭعىلىندا قۇرىلىس جۇمىستارى جالعاسادى. بۇعان دەيىن ساتىپ الىنعان عيماراتتار بۇزىلىپ، ينجەنەرلىك جەلىلەر قايتا سالىنۋدا. اياقتالۋى 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنا جوسپارلانعان.
مۇنىڭ بيۋدجەتى - 6,4 ميلليارد تەڭگە.
ساين كوشەسىن ۇزارتۋ
رىسقۇلوۆ داڭعىلىنان موڭكە بي كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە قۇرىلىس جۇمىستارى قامتىلعان. بارلىق 66 جەر ۋچاسكەسىن الۋ ءىس-شارالارى اياقتالدى. جوسپارلانعان 3,2 شاقىرىم جاڭا جولدىڭ 1,8 شاقىرىمى سالىندى. ساين كوشەسىندەگى قۇرىلىس 2019 -جىلى باستالدى، ال بارلىق قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اياقتالماق.
جوبانىڭ قۇنى - 19,7 ميلليارد تەڭگە.
رايىمبەك باتىر داڭعىلىن ۇزارتۋ
باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋعا بايلانىستى جوبانىڭ اياقتالۋ مەرزىمى كەلەسى جىلعا اۋىستىرىلدى.
- رايىمبەك باتىر داڭعىلىنداعى قۇرىلىس جوباسىنىڭ اياقتالۋى جەردى ساتىپ الۋ راسىمدەرىنىڭ سوزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى جىلعا قالدىرىلدى، - دەپ مالىمدەدى دەپارتامەنت.
بۇل جۇمىستاردىڭ بيۋدجەتى - 23,9 ميلليارد تەڭگە.
تولە بي كوشەسىن ۇزارتۋ ياساۋي كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
جوبا ەكى ۋچاسكەگە بولىنگەن:
- تولە بي كوشەسىن ۇزارتۋ ياساۋي جانە ءاشىموۆ كوشەلەرىنىڭ ارالىعىندا - 17,3 ميلليارد تەڭگە؛
ء- اشىموۆ كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىنگى ارالىققا - 15,2 ميلليارد تەڭگە.
قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىنە قاراي ءجۇرىپ جاتىر. 270 ۋچاسكەنىڭ 224 ى ساتىپ الىندى.
قازىرگى ۋاقىتتا جولدىڭ 1,1 شاقىرىمىنا اسفالت توسەلدى. قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارىنىڭ اياقتالۋى 2026 -جىلدىڭ قاراشا ايىنا جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار، قالالىق باسقارما مومىش ۇلى كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىنگى ارالىقتا جۇبانوۆ كوشەسىن ۇزارتۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسى تۋرالى حابارلادى.
- قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى جەر ۋچاسكەلەرىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىنە قاراي جالعاسادا. قازىرگى كەزدە 365 ۋچاسكەنىڭ 85 ى ساتىپ الىندى. ساتىپ الىنعان ۇيلەردى بۇزۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر، ينجەنەرلىك جەلىلەردى جوندەۋ باستالدى، - دەپ ناقتىلادى باسقارما ماماندارى.
وسى جۇمىستاردىڭ اياقتالۋى 2027 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنا بەلگىلەندى.
ىسكە اسىرىلاتىن باسقا جوبالار
الماتى قالالىق موبيلدىلىك باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، حمەلنيتسكي جانە مۇقانوۆ كوشەلەرىن ۇزارتۋ جوبالارى قازىرگى ۋاقىتتا دايىندىق كەزەڭىندە تۇر.
- حمەلنيتسكي كوشەسىن قايرات شاعىن اۋدانىنان تالعار تاس جولىنا دەيىن ۇزارتىپ سالۋ بويىنشا جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر. قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ باستالۋ مەرزىمى بيۋدجەتتىك قاراجات بولىنگەن جاعدايدا 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنا جوسپارلاندى، - دەلىنگەن باسقارما اقپاراتىندا.
مۇنىمەن قوسا، تالعار تاس جولىن قايتا سالۋعا قاتىستى جوبالاۋ- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا حاليۋلين كوشەسىنەن قالا شەكاراسىنا دەيىنگى بولىكتى قامتيدى. بيۋدجەتتەن قاراجات بولىنگەن جاعدايدا، قۇرىلىس جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ باسىندا باستالادى دەپ جوسپارلانعان.
سونداي-اق، مۇقانوۆ كوشەسىن ۇزارتۋ جوباسى مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتتى جانە قالانىڭ ءتيىستى قىزمەتتەرىمەن كەلىسىلدى. ازىرگە، مەردىگەر كومپانيا ايقىندالمادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، الماتىدا كەلەسى جىلى حمەلنيتسكي كوشەسىن تالعار تاسجولىنا دەيىن ۇزارتۋ جۇمىستارى باستالادى.