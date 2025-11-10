الماتىداعى ءورت شىققان بالالار ۇيىنە قالا اكىمى باردى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا ءورت سوندىرۋشىلەر ناۋرىزباي اۋدانى التىن وردا كوشەسى بويىندا ورنالاسقان عيماراتتاعى ءورتتى ءسوندىردى. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى حابارلادى.
انىقتالعان اقپارات بويىنشا، كەشە كەشتە بالالار ءۇيى اۋلاسىنداعى اسحانا عيماراتىنان ءورت شىققان.
اكىمشىلىكتىڭ ايتۋىنشا، عيماراتتا ادامدار جوق. تاربيەلەنۋشىلەر ۋاقىتىلى ەۆاكۋاتسيالانىپ، قاۋىپسىز قاشىقتىققا شىعارىلدى.
جاعداي باقىلاۋدا: سوندىرۋگە وقپاندار ەنگىزىلدى، سۋدىڭ ۇزدىكسىز جەتكىزىلۋى قامتاماسىز ەتىلدى.
وقيعا ورنىندا قالا ت ج د باستىعى جۇمىستى ۇيلەستىردى.
توتەنشە زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
سونداي-اق ءورت شىققان بالالار ۇيىنە الماتى قالاسىنىڭ اكىمى باردى.
الماتى اكىمدىگى «پەرزەنت» جەكە قايىرىمدىلىق بالالار ءۇيى اۋماعىندا بولعان ورتكە قاتىستى اقپارات تاراتتى.
وقيعا ورنىندا الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى جانە قالالىق قۇرىلىمدىق بولىمدەردىڭ باسشىلارى باردى.
«قازىرگى تاڭدا ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ، تاماقتاندىرۋ جانە ماتەريالدىق قولداۋ شارالارى قامتاماسىز ەتىلۋدە. جاعداي باقىلاۋدا»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
بارلىق 35 بالا مەن قىزمەتكەرلەر دەر كەزىندە ەۆاكۋاتسيالاندى. بالالار قاۋىپسىز ورىندارعا ورنالاستىرىلدى، ولارعا قاجەتتى كومەك پەن قولداۋ كورسەتىلىپ جاتىر.
«قازىرگى ۋاقىتتا ءورتتىڭ تارالۋ قاۋپى جويىلدى. ءورت وشاعى وقشاۋلانعان. وقيعا ورنىندا الماتى قالاسى ت ج د بولىمشەلەرى جۇمىس ىستەۋدە»، - دەپ تولىقتىردى اكىمدىك.
وسى كەزدە توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ءورتتىڭ تولىق سوندىرىلگەنىن حابارلادى. جالىن 1000 شارشى مەتر اۋماققا شارپىعان. زارداپ شەككەندەر جوق.