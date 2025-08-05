10:45, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتىداعى بالالار ۇيىنەن كەتىپ قالعان قىزدار امان-ەسەن تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەكەمەدەن ءوز بەتىمەن كەتكەن بالالاردى تاپتى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، «باعاناشىلداعى» بالالار ۇيىنەن كەتىپ قالعان 14 جانە 16 جاستاعى تاربيەلەنۋشىلەردى كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاپقان.
- جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا قىزدار الماتى وبلىسى اۋماعىندا انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكەۋى دە جاعدايدىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن بوستاندىق اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزىلدى. كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ - پوليتسيا جۇمىسىنىڭ باستى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا بالالار ۇيىنەن كەتىپ قالعان ەكى قىز ىزدەستىرىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.