الماتىداعى اۆتوبولشەكتەر بازارىن تەكسەرۋ كەزىندە 39 ادام ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسەيلەر اۋەزوۆ اۋدانىنداعى Car City اۆتوبولشەكتەر بازارىندا ۇلكەن رەيد جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
رەيد بارىسىندا رەتتەلمەگەن ساۋدا، ازاماتتاردىڭ مازاسىن الۋ، جۇمىس ورىندارىندا جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ستانسالارى اۋماعىندا تەمەكى شەگۋ، رۇقسات ەتىلمەگەن ورىنداردا قوقىس پەن اۆتوبولشەكتەردى ساقتاۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. سونداي- اق الكوگولدى ىشىمدىكتەردى ءىشۋ، ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىلەرىنىڭ جولى كەسىلدى.
38 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. پوليتسيا بولىمىنە 39 ادام جەتكىزىلدى، ونىڭ ىشىندە ءتورت شەتەل ازاماتى، سونداي-اق اتا-اناسىنىڭ رۇقساتىنسىز جۇمىس ىستەگەن كامەلەتكە تولماعاندار بار.
رۇقسات ەتىلمەگەن جەردە كولىك توقتاتقان 27 جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، 9 كولىك ارنايى تۇراققا كىرگىزىلدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ادام كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردا مۇنداي رەيدتەر تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن الماتىداعى «باراحولكا» بويىنداعى جابايى ساۋداعا باقىلاۋ كۇشەيتىلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.