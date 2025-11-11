الماتىداعى «الماتى-1» ۆوكزالىن جاڭارتۋ تىم ۇزاققا سوزىلىپ كەتتى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «الماتى-1» ۆوكزالىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى تىم ۇزاققا سوزىلىپ كەتكەنىن نازار اۋداردى.
- بيىل تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ جانە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى باستالدى. قىسقا مەرزىمدە مەردىگەرلەر ايقىندالدى. ولارعا دا، اكىمدىكتەرگە دە قولايلى شارتتار جاسالدى. ۇكىمەت وسى مىندەتتىڭ ۋاقتىلى ورىندالۋى ءۇشىن قاجەتتى شارالاردىڭ بارلىعىن قابىلدادى. الايدا كەيبىر اكىمدىكتەردىڭ قۇرىلىس بارىسىنا باقىلاۋدى بوساڭسىتىپ العانىن كورىپ وتىرمىز، - دەپ باستادى پرەمەر-مينيستر.
ايتۋىنشا، اقمولا، جەتىسۋ، اقتوبە، اباي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا اتالعان جوبالار مەرزىمىنەن كەشىگۋى مۇمكىن.
- ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ءبىر ۆوكزالدا جۇمىستار كەستەدەن كەشىگىپ جاتىر. الماتى قالاسىندا «الماتى-1» ۆوكزالىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى تىم سوزىلىپ كەتتى. مۇنى اكىمدىكتەردىڭ جۇمىسىنداعى ولقىلىق دەپ سانايمىن.
بارلىق قۇرىلىس جۇمىسى ساپا تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتالۋعا ءتيىس.
تاپسىرمانىڭ ورىندالۋىنا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى تىكەلەي جاۋاپتى بولادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت حالىقتى ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جايىن تالقىلاپ جاتىر.