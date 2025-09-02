الماتىداعى 40 قاباتتى كەشەن: قۇرىلىس اۋماعىندا نە بولىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 40 قاباتتى كەشەن سالىنباق بولعان اۋماقتا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. بۇعان دەيىن قالا اكىمدىگى قۇرىلىسقا تىيىم سالۋ جونىندە نۇسقاما بەرگەن ەدى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك بۇعان دەيىن Rams كومپانياسى اكىمدىكتىڭ تىيىمىنا قاراماستان، قۇرىلىستى قايتا جالعاستىرعانىن مالىمدەگەن. وسىدان كەيىن Kazinfom.kz ءتىلشىسى 2-قىركۇيەكتە قۇرىلىس ءجۇرىپ جاتقان اۋماققا بارىپ قايتتى.
وندا ەكسكاۆاتورلار مەن جۇك كولىكتەرى جۇمىس ىستەپ، جۇمىسشىلار دا ءجۇر.
الايدا قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى نىساندا قۇرىلىس ەمەس، ەسكى عيماراتتى بۇزۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
رەداكتسيا بۇل جاعدايعا الماتى اكىمدىگىنە رەسمي ساۋال جولدادى. الايدا ماتەريال جاريالانعانعا دەيىن جاۋاپ كەلمەدى.
بۇعان دەيىن الماتىدا RAMS Beyond اتتى 40 قاباتتى كەشەننىڭ قۇرىلىسى ۋاقىتشا توقتاتىلعانى حابارلانعان ەدى. بۇل نىسانعا قاتىستى قوعامدا رەزونانس بايقالدى.
قالالىق قالا قۇرىلىسى باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جەر يەسىنە قاتىستى تۇرعىنداردىڭ شاعىمى نەگىزىندە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
تەكسەرۋ بارىسىندا قۇرىلىس كومپانياسى جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسىز، اۆتورلىق جانە تەحنيكالىق قاداعالاۋسىز جانە قۇرىلىس باستالعانى تۋرالى حابارلاماي جۇمىس باستاعانى انىقتالعان.