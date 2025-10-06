الماتىداعى 40 قاباتتى ءۇيدىڭ قۇرىلىسىنا تىيىم سالىنا ما – اكىمدىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆتىڭ ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا 40 قاباتتى تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى ۋاقىتشا عانا توقتاتىلاتىنى، ال ونىڭ ورنىنا قانداي دا ءبىر الەۋمەتتىك نىسان سالۋ مۇمكىن ەمەستىگىن ايتتى.
- جوعارىدا كورسەتىلگەن وبەكتىنى جوسپاردان تىس تەكسەرۋ بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس قىزمەتى تۋرالى» زاڭىنىڭ 17-بابى 1-تارماعى، 4، 4-1، 5، 6 تارماقشالارىن، 68-بابى، 12-تارماعى تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ، تاپسىرىس بەرۋشى كوممەرتسيالىق ءۇي-جايلارى مەن پاركينگى بار كوپفۋنكتسيونالدى تۇرعىن ءۇي كەشەنىن سالۋ ءۇشىن شۇڭقىردى قازۋ بويىنشا قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىن باستاعانىن، سونداي-اق مۇنارا كرانى ءۇشىن نەگىزدى قۇيۋدى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ساراپتامادان وتكەن جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاماسىز، اۆتورلىق جانە تەحنيكالىق قاداعالاۋلاردىڭ سۇيەمەلدەۋىنسىز، قۇرىلىس مونتاجداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدىڭ باستالعانى تۋرالى حابارلاماسىز باستاعانى انىقتالدى. 2025-جىلعى 2-قىركۇيەكتەگى جوسپاردان تىس تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا تاپسىرىس بەرۋشىگە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسىنىڭ 316-بابى 1-بولىگى، 321-بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتامالار جاسالىپ، جىبەرىلگەن بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ جانە توقتاتا تۇرۋ تۋرالى نۇسقاما بەرىلدى، - دەپ جازىلعان اكىم جاۋابىندا.
اتالعان نىساننىڭ جوباسى ءتيىستى ورگانداردىڭ ماقۇلداۋىنان تالاپقا ساي وتكەن كورىنەدى.
- الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى بۇل ۋچاسكەنىڭ جەكە مەنشىكتە بولۋىنا جانە تاپسىرىس بەرۋشىنىڭ 40 قاباتتى تۇرعىن ءۇي كەشەنىن جوبالاۋعا باستاپقى رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارىن (ساۋلەت-جوسپارلاۋ تاپسىرماسى، ەسكيزدىك جوبانى كەلىسۋ) الۋىنا بايلانىستى وسى ۋچاسكەدە سكۆەر نەمەسە الەۋمەتتىك وبەكتىنى قاراستىرمايدى، - دەيدى دارحان ساتىبالدى.
ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونومارەۆ الماتىدا سەيفۋللين داڭعىلى مەن تيميريازيەۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا سالىنىپ جاتقان 40 قاباتتى عيمارات قۇرىلىسىنا قارسى شىققان ەدى.