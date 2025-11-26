الماتىدا زاڭسىز سالىنعان ءىرى نىسان بۇزىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - تاۋگۇل-3 شاعىناۋدانى بەكەت اتا كوشەسى، 46 مەكەنجايىندا ورنالاسقان ەكى قاباتتى عيمارات سوت شەشىمى بويىنشا بۇزىلا باستادى.
بۇل تۋرالى الماتىنىڭ قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى ايتتى.
نىساننىڭ يەسى (جەكە تۇلعا) قۇرىلىستى رۇقساتسىز جۇرگىزگەن. باسقارما تاراپىنان اكىمشىلىك شارالار قولدانىلىپ، زاڭ بۇزۋشىلىقتى جويۋ تۋرالى نۇسقاما بەرىلدى.
- اتالعان ءىس نىساندى ءسۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولدانعان بولاتىن. 2025 -جىلى 20 -قاراشادا اۋەزوۆ اۋداندىق سوتىنىڭ شەشىمىمەن قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ تالاپتارى قاناعاتتاندىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سوت شەشىمىن ورىنداۋ ماقساتىندا نىساندى مەنشىك يەسى ءوزى بۇزىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىداعى جاندوسوۆ كوشەسى، 78A مەكەنجايىندا ورنالاسقان جازعى تەرراساسى بار كۋليناريا نىسانى سوت شەشىمىمەن زاڭسىز دەپ تانىلعان ەدى.