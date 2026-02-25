ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا وزبەكستاننىڭ 40 ازاماتى ەلدەن شىعارىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 40 ازاماتى كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن ەل اۋماعىنان شىعارىلادى.

    В Алматы выдворили 40 иностранцев из страны
    فوتو: الماتى پوليتسياسى

    ولار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وزبەكستان رەسپۋبليكاسىمەن شەكاراسىنا دەيىن ارنايى رەيستىك اۆتوبۋستارمەن تاسىمالداندى.

    - ءبىز قالامىزدا شەتەل ازاماتتارىنىڭ كوشى-قون زاڭنامانى ساقتاۋىن جانە زاڭدى تۇرعىلىقتى بولۋىن قاداعالايمىز. انىقتالعان تۇلعالار كوشى-قون ءتارتىبى ەرەجەلەرىن بۇزعاندىقتان، زاڭناماعا سايكەس ەل اۋماعىنان شىعارىلدى، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەت باسقارماسىنىڭ باستىعى ەركىن امانتايەۆ.

    پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ازاماتاردى ەلدەن شىعارۋ ءىس-شاراسى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ءاربىر تۇلعانىڭ قۇجاتتىق راسىمدەلۋى جانە شەكاراعا دەيىنگى قاۋىپسىز تاسىمال باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدان دەپورتاتسيالاناتىن شەتەلدىكتەر سانى جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار