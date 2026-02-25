الماتىدا وزبەكستاننىڭ 40 ازاماتى ەلدەن شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 40 ازاماتى كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن ەل اۋماعىنان شىعارىلادى.
ولار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وزبەكستان رەسپۋبليكاسىمەن شەكاراسىنا دەيىن ارنايى رەيستىك اۆتوبۋستارمەن تاسىمالداندى.
- ءبىز قالامىزدا شەتەل ازاماتتارىنىڭ كوشى-قون زاڭنامانى ساقتاۋىن جانە زاڭدى تۇرعىلىقتى بولۋىن قاداعالايمىز. انىقتالعان تۇلعالار كوشى-قون ءتارتىبى ەرەجەلەرىن بۇزعاندىقتان، زاڭناماعا سايكەس ەل اۋماعىنان شىعارىلدى، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەت باسقارماسىنىڭ باستىعى ەركىن امانتايەۆ.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ازاماتاردى ەلدەن شىعارۋ ءىس-شاراسى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ءاربىر تۇلعانىڭ قۇجاتتىق راسىمدەلۋى جانە شەكاراعا دەيىنگى قاۋىپسىز تاسىمال باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدان دەپورتاتسيالاناتىن شەتەلدىكتەر سانى جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.