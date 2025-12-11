الماتىدا پويىزدا 52 ادام ۋلاندى: ەكى بالا جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالىندا ادامدار تابيعي گازدان ۋلاندى.
ق ت ج مالىمەتىنشە، پويىز «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق-نىڭ قاراۋىندا ەمەس. بۇل قۇرام جەكە مەنشىك تاسىمالداۋشىعا تيەسىلى بولىپ شىقتى.
- ۆاگوندار كينوستۋدياعا ءتۇسىرىلىم جۇرگىزۋ ماقساتىندا بەرىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن ءتيىستى ورگاندار انىقتاپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ال الماتى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا ورنىنا 13 جەدەل جاردەم بريگاداسى جىبەرىلگەن. بارلىعى 52 ادام، ونىڭ ىشىندە بالالار دا زارداپ شەككەن. ولار قالاداعى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ قابىلداۋ بولىمدەرىنە جەتكىزىلىپ، تولىق تەكسەرۋدەن ءوتتى.
مەديتسينالىق قىزمەت وكىلدەرى 10 بالانىڭ اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعانىن حابارلادى. سونىڭ ىشىندە ەكەۋى جانساقتاۋ بولىمىندە، قالعانى پروفيلدى بولىمشەلەردە ەم الىپ جاتىر. باسقا ناۋقاستار العاشقى كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن امبۋلاتورلىق باقىلاۋعا جىبەرىلگەن.
- اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەندەردىڭ جاعدايى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا. بارلىق ناۋقاس قاجەتتى مەديتسينالىق كومەكپەن تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ءبىر وتباسىنان جەتى ادام ءيىس ءتيىپ ۋلانعانىن حابارلاعانبىز.