الماتىدا وڭىرلىك تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعى قۇرىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانا بازاسىندا وڭىرلىك تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا ورتالىق اۋىر جاراقات العان ناۋقاستارعا قابىلداۋ بولىمىندەگى شۇعىل كومەكتەن باستاپ وڭالتۋ كەزەڭىنە دەيىن بارلىق ساتىدا مامانداندىرىلعان جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەك كورسەتەدى.
4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانا - قالانىڭ جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەرىنىڭ ءبىرى. مۇندا جىل سايىن 19 مىڭنان استام ناۋقاس ەم قابىلداپ، 12 مىڭعا جۋىق وتا جاسالادى. 2025-جىلى ءىرى بۋىنداردى ەندوپروتەزدەۋ بويىنشا 2250 وتا جاسالعان. ورتالىقتى قۇرۋعا دايىندىق اياسىندا اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ ءبولىمى جاڭعىرتىلدى.
- جاڭا ورتالىقتىڭ اشىلۋى مەديتسينالىق كومەكتىڭ كولەمىن كەڭەيتىپ قانا قويماي، ەلدىڭ وڭتۇستىك وڭىرىندەگى تراۆماتولوگيالىق قىزمەتتى ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ول مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعىتتارىن دامىتۋ مىندەتىن دە اتقارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبا الماتى اكىمدىگىنىڭ، قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. اتالعان باستاما جاراقاتتانۋ، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم قىزمەتى جانە مەديتسينالىق اۆياتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇيلەستىرۋ كەڭەسىندە قارالدى.
اكادەميك ن. د. باتپەنوۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعى بۇل باستامانى قولدادى. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، 4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ كادرلىق الەۋەتى مەن ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى قاجەتتى تالاپتارعا تولىق سايكەس كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ونكولوگيا بويىنشا قۇزىرەت ورتالىعى ىسكە قوسىلعانىن حابارلاعانبىز.