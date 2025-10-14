الماتىدا پوليتسيا قىلمىس ءجيى تىركەلگەن تۇنگى كلۋبتاردى «اقىلدى كامەرالارمەن» باقىلايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى تۇنگى كلۋبتار مەن ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا قىلمىستىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بەينە تالداۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا تەحنولوگيا ورناتىلعاننان كەيىن بۇل ورىنداردا بىردە-ءبىر قىلمىس تىركەلمەگەن.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى جانە پروفيلاكتيكا جىلى اياسىندا ىسكە قوسىلعان پيلوتتىق جوبا 12 ويىن-ساۋىق ورنىندا جۇمىس ىستەپ تۇر، بۇعان دەيىن بۇل مەكەمەلەردە قىلمىس ءجيى تىركەلگەن.
كامەرالار بەت-الپەتتى تانۋ جانە توتەنشە جاعدايلارعا اۆتوماتتى تۇردە ارەكەت ەتۋ فۋنكتسيالارىمەن جابدىقتالعان، ياعني توبەلەس، ادامداردىڭ توپتاسۋى، اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلىق، سونداي-اق قوعامدىق ءتارتىپتى ۇساق بۇزۋ جاعدايلارىن تىركەۋگە الادى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ارىستانعاني زاپپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، جۇيە ءوز تيىمدىلىگىن دالەلدەپ ۇلگەرگەن.
- جۇيە ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ بۇل مەكەمەلەردە بىردە-ءبىر قىلمىس تىركەلگەن جوق. سونىمەن قاتار الگوريتمدەر ىزدەۋدە جۇرگەن ادامداردى، سونىڭ ىشىندە قىلمىستىق ىستەر بويىنشا جانە حابار-وشارسىز كەتكەن ادامداردى دەر كەزىندە انىقتاپ، شارا قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەردى. بۇل - زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ناقتى دالەلى، - دەدى ول.
بەينەجۇيە قالالىق جەدەل باسقارۋ ورتالىعىمەن بىرىكتىرىلگەن. قاۋىپ تۋىنداعان جاعدايدا پوليتسياعا دەرەۋ حابار بەرەدى، وسىلايشا قۇقىق بۇزۋشىلار جازادان قۇتىلمايدى.
قازىر جوبا پيلوتتىق كەزەڭدە. ەگەر ناتيجە ساقتالسا، «اقىلدى» كامەرالار ساياباقتار، بازارلار، ساۋدا جانە سپورت نىساندارىنا دا ورناتىلماق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا پوليتسيا مەتروداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتكەن ەدى.
پوليتسيا باستاماسىمەن مەترو ۆاگوندارى مەن ستانتسيالارىندا دىبىستىق حابارلامالار ورناتىلدى.